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ФОТО На детской площадке в Тарту установили настоящий самолет

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Самолет на детской площадке.
Самолет на детской площадке. Фото: Kristjan Teedema/Tartu PM/Scanpix Baltics

На месте бывшего аэродрома Раади в Тарту строится новый жилой квартал Раадирая. Теперь к строящимся домам доставили настоящий самолет с пропеллерным двигателем, который станет частью детской площадки.

«Это будет интересная достопримечательность. Посмотрим, останется ли дверь самолета открытой. До открытия домов остается немного времени», - рассказал председатель правления строительной компании Ehitustrust Каqдо Сомелар.

Идея разместить самолет на площадке принадлежит ландшафтному архитектору Кайе Кульдкепп. «Раньше здесь находился аэродром», - объяснила она.

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