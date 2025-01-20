На месте бывшего аэродрома Раади в Тарту строится новый жилой квартал Раадирая. Теперь к строящимся домам доставили настоящий самолет с пропеллерным двигателем, который станет частью детской площадки.
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ФОТО ⟩ На детской площадке в Тарту установили настоящий самолет
«Это будет интересная достопримечательность. Посмотрим, останется ли дверь самолета открытой. До открытия домов остается немного времени», - рассказал председатель правления строительной компании Ehitustrust Каqдо Сомелар.