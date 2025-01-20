Новый президент США Дональд Трамп заявил, что страну ждет «золотой век».
Дональд Трамп стал президентом: какие обещания он дал в первый день?
Он начал свой срок с мощного заявления, объявив в день инаугурации режим чрезвычайного положения на границе США и Мексики. По его словам, это необходимо для борьбы с нелегальной иммиграцией и наркоторговлей, которые, по его мнению, угрожают безопасности страны.
Трамп назвал мексиканские наркокартели террористическими организациями. Это решение, по его словам, должно обеспечить более эффективную борьбу с наркопреступностью, разрушающей жизни как в США, так и за их пределами.
Военные на границу
Иммиграционная политика стала для Трампа главным приоритетом. Он объявил о планах массовых депортаций и отправке военных для укрепления границы, что стало возвращением к его жёсткому курсу во время первого срока.
Президент также намерен восстановить так называемый «мусульманский запрет», ограничивающий поездки из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Эта мера ранее вызвала бурные дискуссии и критику, но, по словам Трампа, она необходима для защиты национальной безопасности.
Тарифы и еще раз тарифы
В экономической сфере Трамп сосредоточился на введении жестких торговых тарифов, особенно в отношении Китая. Он считает, что такие меры помогут укрепить экономику США и устранить торговый дисбаланс, который остается давней проблемой.
Кроме того, Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, переименовать Мексиканский залив в Американский, а гору Денали в Канаде вновь назвать Мак-Кинли.
Курс на ископаемые ресурсы
Климатическая политика Трампа знаменует резкий отход от прежнего курса. Он заявил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату и выступил за активное использование ископаемых ресурсов, поставив во главу угла экономический рост вместо инвестиций в возобновляемую энергетику.
Ограничения для трансгендерных людей
В социальной политике Трамп намерен запретить преподавание критической расовой теории в школах, назвав ее вредной идеологией. Он также планирует ограничить участие трансгендерных людей в женском спорте, подчеркивая важность биологического пола для обеспечения честной конкуренции.
Окончание войны в Украине
В международной политике Трамп заявил о намерении положить конец войне в Украине и потребовать от членов НАТО большего финансового участия.
Первые действия Трампа уже вызвали широкие обсуждения и неоднозначные отклики как в США, так и за их пределами. Его резкая политика и жесткая риторика вызвали как поддержку, так и критику.