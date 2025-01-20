Адвокаты бывшего министра настаивают на прекращении уголовного дела

Весной прошлого года Центральная криминальная полиция начала расследование, выяснив, что Лаанет, занимая министерский пост, арендовал квартиру, принадлежащую фирме его пасынка, и возмещал эти расходы за счет государства. Согласно антикоррупционному законодательству, аренда жилья за государственный счет не должна быть связана с лицами, имеющими личные или деловые связи с министром.