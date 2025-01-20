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Адвокаты бывшего министра настаивают на прекращении уголовного дела

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Калле Лаанет.
Калле Лаанет. Фото: Madis Veltman

Адвокаты бывшего министра юстиции и обороны Калле Лаанета (Партия реформ) настаивают на прекращении уголовного дела, связанного с обвинением в мошенничестве.

Весной прошлого года Центральная криминальная полиция начала расследование, выяснив, что Лаанет, занимая министерский пост, арендовал квартиру, принадлежащую фирме его пасынка, и возмещал эти расходы за счет государства. Согласно антикоррупционному законодательству, аренда жилья за государственный счет не должна быть связана с лицами, имеющими личные или деловые связи с министром.

В сентябре 2023 года прокуратура предъявила Лаанету обвинение в мошенничестве. Однако адвокат Оливер Няэс утверждает, что в текущей редакции закона пасынок не подпадает под определение «связанного лица». «Следовательно, возбуждение уголовного дела было необоснованным», - заявил Няэс.

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