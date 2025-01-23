Месяц назад открыл свои двери для любителей морепродуктов новый ресторан группы La Prima Restaurants - La Prima Noble. Взяв для приличия паузу и почитав восхищенные отзывы, я отправилась в квартал Noblessner.

По сути дела, после закрытия ресторана морепродуктов The Nautilus на Пикк в Старом городе, окунуться в пучину морских вкусов можно только в баре Austerium, который продолжает радовать любителей свежих устриц. А вот ресторана в полном смысле этого слова - с обширным меню и знающим свое дело персоналом - в нашем городе у моря до сих пор не было.