С 17 по 19 января во французском Ниме прошел этап Кубка мира в помещении, где на огневую линию вышли более 1200 стрелков из 43 стран.
Реэна Пярнат установила новый национальный рекорд и поднялась на высшую позицию мирового рейтинга за всю историю
Эстонию на соревнованиях представляли спортсменка в стрельбе из классического лука Реэна Пярнат, а также стрелки из блочного лука – Меэри-Марита Паас, Лизелль и Робин Яэтма. Спортсменов поддерживали тренеры Сирет Луйк и Маарика Яэтма.
Реэна Пярнат завершила квалификацию на 13-м месте среди 102 участниц, набрав 580 очков. Хотя этот результат уступил ее личному рекорду, установленному на этапе Кубка мира в Швейцарии, он превзошел прежний национальный рекорд, который долгое время принадлежал Лауре Нурмсалу.
В 1/16 финала эстонская спортсменка победила итальянку Кьяру Ребальяти со счетом 6:4, а в 1/8 финала выбила из борьбы четвертую сеяную, занимающую шестое место в мировом рейтинге испанку Элию Каналес, выиграв 6:5.
Победитель в этой напряженной дуэли определился в перестрелке при счете 5:5: обе спортсменки попали в десятку, но стрела Пярнат оказалась ближе к центру.
В 1/4 финала первая ракетка Эстонии обыграла пятую сеяную итальянку Ванессу Ланди со счетом 6:4.
В полуфинале соперницей эстонской спортсменки стала итальянка Лучилла Боари, которой Пярнат уступила со счетом 0:6. В матче за третье место ей предстояло встретиться с Викторией Себастиани, завершившей квалификацию на втором месте.
Пярнат выиграла первую серию 29:28, но уступила во второй 29:30, а третья серия закончилась вничью 29:29, что установило счет 3:3 после трех серий. В четвертой серии Пярнат с идеальным результатом вышла вперед 5:3, но в пятой Себастиани также показала идеальный результат и сравняла счет 5:5.
Насколько напряженной была борьба, показал и тот факт, что перед решающим дополнительным выстрелом средний результат обеих спортсменок составлял 9,75 очка за стрелу. В перестрелке Себастиани попала точно в десятку, тогда как Пярнат – в девятку, завершив соревнование на четвертом месте.
Золотую медаль завоевала британка Пенни Хили, серебро досталось Лучилле Боари.
«Я разочарована очередным минимальным поражением, но в целом довольна своим выступлением. Я сейчас не в лучшей физической форме, но смогла сохранить ясную голову и показать хороший уровень стрельбы», – сказала спортсменка, которой перед соревнованиями пришлось сделать месячный перерыв в тренировках и выступлениях из-за пневмонии.
Тренер Сирет Луйк, говоря о планах на будущее, отметила: «Реэна сейчас находится в лидирующей группе мирового рейтинга по серии соревнований в помещении, и в Лас-Вегасе на финале она бы точно смогла выступить. Однако, к сожалению, бюджет пока не позволяет нам туда поехать. Чемпионат мира пройдет в Корее, и нам нужно расставить приоритеты на длинный летний сезон».
О значимости этих соревнований говорит и тот факт, что набранные очки подняли Реэну Пярнат на 25-е место в мировом рейтинге, что является самым высоким достижением эстонцев в олимпийской дисциплине стрельбы из лука за всю историю.
Отличных результатов добились и стрелки из блочного лука: все они завершили соревнования в топ-10 итогового протокола.
Спасибо за напоминание! Вот исправленный текст:
Меэри-Марита Паас завершила квалификацию с результатом 593 очка, что стало ее новым личным рекордом, и заняла третье место. Лизелль Яэтма с результатом 590 очков стала восьмой среди 69 участниц. Обе эстонки прошли в 1/16 финала и успешно продвинулись в 1/8 финала.
Однако в 1/4 финала Паас уступила индийской спортсменке Джйоти Сурекха Веннам, которая впоследствии завоевала серебро, со счетом 143:148. Соперницей Яэтма стала колумбийка Алехандра Ускиано. Их дуэль завершилась вничью 149:149, что стало самым высоким результатом в этом раунде среди женщин. В перестрелке обе спортсменки попали в десятку, но стрела Ускиано оказалась ближе к центру.
Трехкратная победительница этапа в Ниме Лизелль Яэтма второй год подряд завершила соревнования на 5-м месте, а Паас заняла 7-е место.
Робин Яэтма завершил квалификацию с результатом 595 очков, что принесло ему 13-й номер посева среди 173 участников.
В 1/16 финала он одержал победу и прошел в 1/8 финала, где встретился с лидером мирового рейтинга Майком Шлоссером. Дуэль завершилась со счетом 148:150 в пользу Шлоссера, и Яэтма завершил соревнования на 9-м месте.
Набранные рейтинговые очки улучшили позиции эстонских стрелков из блочного лука в мировом рейтинге. Меэри-Марита Паас поднялась на 6-е место, Лизелль Яэтма – на 13-е, а Робин Яэтма – на 26-е. Самое высокое место среди эстонцев в истории удерживала Лизелль Яэтма, которая в начале 2023 года занимала 4-ю позицию в рейтинге.
На высоком 36-м месте находится и третья участница женской сборной, Марис Тетсманн, которая, однако, вынуждена пропустить этот сезон из-за ограниченного бюджета.