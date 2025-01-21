Реэна Пярнат установила новый национальный рекорд и поднялась на высшую позицию мирового рейтинга за всю историю

Насколько напряженной была борьба, показал и тот факт, что перед решающим дополнительным выстрелом средний результат обеих спортсменок составлял 9,75 очка за стрелу. В перестрелке Себастиани попала точно в десятку, тогда как Пярнат – в девятку, завершив соревнование на четвертом месте.

Золотую медаль завоевала британка Пенни Хили, серебро досталось Лучилле Боари.

«Я разочарована очередным минимальным поражением, но в целом довольна своим выступлением. Я сейчас не в лучшей физической форме, но смогла сохранить ясную голову и показать хороший уровень стрельбы», – сказала спортсменка, которой перед соревнованиями пришлось сделать месячный перерыв в тренировках и выступлениях из-за пневмонии.

Тренер Сирет Луйк, говоря о планах на будущее, отметила: «Реэна сейчас находится в лидирующей группе мирового рейтинга по серии соревнований в помещении, и в Лас-Вегасе на финале она бы точно смогла выступить. Однако, к сожалению, бюджет пока не позволяет нам туда поехать. Чемпионат мира пройдет в Корее, и нам нужно расставить приоритеты на длинный летний сезон».

О значимости этих соревнований говорит и тот факт, что набранные очки подняли Реэну Пярнат на 25-е место в мировом рейтинге, что является самым высоким достижением эстонцев в олимпийской дисциплине стрельбы из лука за всю историю.

Отличных результатов добились и стрелки из блочного лука: все они завершили соревнования в топ-10 итогового протокола.