Жесткое решение: несколько лыжников не вошли в состав национальной норвежской сборной

Чемпионат мира пройдет в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. За две недели до этого крупного турнира в итальянской Антхольц-Антерсельве состоится этап Кубка мира, где Норвегию представит тот же состав, что и на чемпионате мира.

На чемпионат мира Норвегия может отправить пять женщин и шесть мужчин. Среди женщин сборную представят Рагнхильд Фемстейневик, Марен Киркеейде, Каролине Кноттен, Ида Лиен и Ингрид Ландмарк Тандревольд. Лучший результат среди них в текущем сезоне Кубка мира принадлежит Киркеейде, занимающей десятое место в общем зачете.

Не примет участия в чемпионате мира Юни Арнеклейв, которая в прошлом сезоне Кубка мира заняла 13-е место. Также турнир пропустит Гро Рандби, занимающая 44-е место в общем зачете, что выше, чем у Фемстейневик (62-е место).

Среди мужчин в Ленцерхайде поедут лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Тингнес Бе, Тарьей Бе, Стурла Холм Легрейд, Эндре Стремсхейм, Вебьорн Серум и Мартин Ульдал. Ветле Сьястад Кристиансен примет участие в эстафете в Антерсельве, но на чемпионат мира включен в резервный список.

В мужской сборной Норвегии традиционно высокая конкуренция, и это проявляется и сейчас. Кристиансен в этом сезоне дважды финишировал шестым на этапах Кубка мира, но все равно оказался в запасе. Кроме того, в состав не попал Йоханнес Дале-Скьевдал, занявший восьмое место в индивидуальной гонке в Рупольдинге.

Как этап Кубка мира в Антхольц-Антерсельве, так и последующий чемпионат мира станут последними для Йоханнеса Тингнеса Бе, поскольку пятикратный обладатель Кубка мира завершает карьеру по окончании этого сезона.

Состав сборной Норвегии на чемпионат мира Женщины: Рагнхильд Фемстейневик Марен Киркеейде Каролине Кноттен Ида Лиен Ингрид Ландмарк Тандревольд Мужчины: Йоханнес Тингнес Бе Тарьей Бе Стурла Холм Легрейд Эндре Стрёмсхейм Вебьорн Серум Мартин Ульдал Резерв: Ветле Сьястад Кристиансен