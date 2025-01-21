Жесткое решение: несколько лыжников не вошли в состав национальной норвежской сборной

Норвежский союз биатлона объявил состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в следующем месяце в Ленцерхайде (Швейцария). В списке отсутствуют несколько известных имен.
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Чемпионат мира пройдет в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. За две недели до этого крупного турнира в итальянской Антхольц-Антерсельве состоится этап Кубка мира, где Норвегию представит тот же состав, что и на чемпионате мира.
На чемпионат мира Норвегия может отправить пять женщин и шесть мужчин. Среди женщин сборную представят Рагнхильд Фемстейневик, Марен Киркеейде, Каролине Кноттен, Ида Лиен и Ингрид Ландмарк Тандревольд. Лучший результат среди них в текущем сезоне Кубка мира принадлежит Киркеейде, занимающей десятое место в общем зачете.
Не примет участия в чемпионате мира Юни Арнеклейв, которая в прошлом сезоне Кубка мира заняла 13-е место. Также турнир пропустит Гро Рандби, занимающая 44-е место в общем зачете, что выше, чем у Фемстейневик (62-е место).
Среди мужчин в Ленцерхайде поедут лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Тингнес Бе, Тарьей Бе, Стурла Холм Легрейд, Эндре Стремсхейм, Вебьорн Серум и Мартин Ульдал. Ветле Сьястад Кристиансен примет участие в эстафете в Антерсельве, но на чемпионат мира включен в резервный список.
В мужской сборной Норвегии традиционно высокая конкуренция, и это проявляется и сейчас. Кристиансен в этом сезоне дважды финишировал шестым на этапах Кубка мира, но все равно оказался в запасе. Кроме того, в состав не попал Йоханнес Дале-Скьевдал, занявший восьмое место в индивидуальной гонке в Рупольдинге.
Как этап Кубка мира в Антхольц-Антерсельве, так и последующий чемпионат мира станут последними для Йоханнеса Тингнеса Бе, поскольку пятикратный обладатель Кубка мира завершает карьеру по окончании этого сезона.
Состав сборной Норвегии на чемпионат мира
Женщины:
Рагнхильд Фемстейневик
Марен Киркеейде
Каролине Кноттен
Ида Лиен
Ингрид Ландмарк Тандревольд
Мужчины:
Йоханнес Тингнес Бе
Тарьей Бе
Стурла Холм Легрейд
Эндре Стрёмсхейм
Вебьорн Серум
Мартин Ульдал
Резерв:
Ветле Сьястад Кристиансен