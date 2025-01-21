Знаменитая лыжница проснулась ночью от невыносимой боли: хотелось просто кричать изо всех сил

На протяжении всего сезона Хагстрем сталкивается с проблемами со здоровьем. Ее состояние впервые ухудшилось в середине декабря на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, а через две недели ситуация повторилась во время Tour de Ski.

26-летняя лыжница в последний момент решила принять участие в этапе в Ле-Руссе. Она дошла до полуфинала в спринте и заняла седьмое место.

Хагстрем рассказала, что на протяжении всего этапа боролась с судорогами, которые не оставляют ее в покое даже ночью. «Ночью свело икроножную мышцу. Я проснулась и просто хотела кричать от боли во все горло. Потом вспомнила, что моя напарница по сборной Эбба Андерссон спит в соседней комнате», – рассказала она Expressen.

Следующий этап Кубка мира состоится на предстоящих выходных в швейцарском Энгадине. Хагстрем там не выступит.

«Мне нужно поехать домой и как следует потренироваться. Я уже несколько недель не могла этого делать, из-за чего мое тело постоянно усталое и слабое. Я возвращаюсь в Конье», – сказала она.

Этап Кубка мира в Италии, в Конье, пройдет 1–2 февраля.