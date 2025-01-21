Эстонская зима вынудила организаторов известного ралли изменить планы

«Из-за плохих погодных условий и недостаточного количества снега мы вынуждены перенести наше зимнее ралли в Отепя. Хотя текущий прогноз погоды указывает на то, что теплая погода сохранится, более долгосрочные прогнозы дают надежду, что мы сможем провести соревнование во второй половине февраля. Надеемся на лучшее и будем держать участников и зрителей в курсе событий», – прокомментировал решение руководитель соревнований Марко Кооса.