Переговоры о зарплате работников Eesti Post могут привести к забастовкам

В той или иной мере переговоры затронут около 1200 работников первичного уровня. В небольших регионах они ожидают зарплату около 1200 евро. В Выру в почтовом предприятии работает около 45 человек, большинство из них - работники первичного уровня.

Председатель профсоюза Pro Кадри Кангур подтвердила Võrumaa Teatja, что и на этот раз переговоры о зарплате с AS Eesti Post ведутся совместно с профсоюзом работников транспорта Эстонии. «Мы уже много лет вместе сидим за столом переговоров», - сказала она.

Кангур участвует в переговорах с Eesti Post с 2005 года, и в этом году исполняется 20 лет со дня начала этого процесса.

«Были удачные и не очень успешные годы. Последние семь лет мы вели переговоры только о повышении минимальной заработной платы на рабочих местах. Предприятие возглавляли разные руководители с разными целями. Профсоюзы обращали внимание руководителей и действующего министра на то, что оплата труда в государственной компании должна служить примером для других предприятий», - отметил она.

Она уточнила, что на первичном уровне существует множество должностей, которые называют «массовыми». По этой причине работники первичного звена, как правило, не могут сами договариваться о своей зарплате.

К середине января обращения будут направлены как министру по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартман, так и в Совет Eesti Post.

«Были разные предложения, не все из которых устроили профсоюз. Мы надеемся получить ответ от министра, у которого есть время до 27 января», - сказала она.

Как сообщает Võrumaa Teataja, профсоюз планирует обратиться к государственному примирителю. «Для нас это впервые. Если это произойдет, трудовой мир будет нарушен. От членов профсоюза зависит, какие шаги мы предпримем», - сказала Кангур.

Она подчеркнула, что профсоюз будет вести переговоры об изменении минимальных окладов для должностей. «Ожидания работников высоки, но не нереалистичны. Почтовый работник лоялен к работодателю и понимает ситуацию в компании», - подытожила Кангур.