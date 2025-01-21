Вт, 21.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Ситуация с безработицей в Ида-Вирумаа продолжает ухудшаться

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы.
Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Число зарегистрированных безработных растет в Эстонии двенадцатую неделю подряд. Наиболее высокий уровень безработицы в Ида-Вирумаа - 13%, пишет Rus.ERR.

По состоянию на 19 января, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 50 842 человека – почти на 300 больше, чем неделей ранее.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 4%.

В то же время рост безработицы с ноября по март является сезонным явлением, которое наблюдается ежегодно.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх