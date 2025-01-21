Число зарегистрированных безработных растет в Эстонии двенадцатую неделю подряд. Наиболее высокий уровень безработицы в Ида-Вирумаа - 13%, пишет Rus.ERR.
Ситуация с безработицей в Ида-Вирумаа продолжает ухудшаться
По состоянию на 19 января, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 50 842 человека – почти на 300 больше, чем неделей ранее.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 4%.
В то же время рост безработицы с ноября по март является сезонным явлением, которое наблюдается ежегодно.