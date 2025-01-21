Тартуский уездный суд в понедельник признал банкротом производителя мясных изделий, компанию Saaremaa Lihatööstus, пишет Rus.ERR.
Крупный эстонский производитель мясной продукции признан банкротом
По состоянию на 21 января задолженность фирмы по налогам превышает 1,4 млн евро.
Ранее предприятие, оказавшееся в тяжелом экономическом положении, пытались спасти при помощи санации.
Если в начале 2023 году в компании работали около 140 человек, то к концу прошлого года их количество сократилось до 39.
Владельцем фирмы является Вячеслав Леэдо.