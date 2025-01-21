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Крупный эстонский производитель мясной продукции признан банкротом

Редактор: rus.postimees.ee
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Фото статьи
Фото: Madis Veltman / Postimees

Тартуский уездный суд в понедельник признал банкротом производителя мясных изделий, компанию Saaremaa Lihatööstus, пишет Rus.ERR.

По состоянию на 21 января задолженность фирмы по налогам превышает 1,4 млн евро.

Ранее предприятие, оказавшееся в тяжелом экономическом положении, пытались спасти при помощи санации.

Если в начале 2023 году в компании работали около 140 человек, то к концу прошлого года их количество сократилось до 39.

Владельцем фирмы является Вячеслав Леэдо.

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