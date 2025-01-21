Одним из первых стал указ о помиловании сотен участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа пытались помешать утверждению Джо Байдена президентом и устроили беспорядки в Вашингтоне.

«Надеюсь, что они выйдут на свободу сегодня, они этого ждут. Около 1500 человек», - сказал Трамп.

Журналисты американских СМИ позднее уточнили, что Трамп оговорился, назвав эту цифру - в реальности помилованных около 1600.

Трамп также смягчил приговоры 14 участникам праворадикальных группировок Oath Keepers и Proud Boys, которые были осуждены за подстрекательство к мятежу и участие в планировании штурма.

Адвокат одного из лидеров Proud Boys Энрике Таррио, который отбывает самый длительный 22-летний срок, сказал CBS News, что его клиент, как ожидается, в ближайшее время выйдет на свободу.

В указе также содержится требование к генпрокурору США закрыть около 300 дел, которые все еще находятся на рассмотрении в суде.

Трамп также подписал указы о начале процесса выхода США из Всемирной организации здравоохранения, работе соцсети TikTok, которой он дал 75-дневную отсрочку до запрета на территории США, введении режима чрезвычайной ситуации на южной границе, а также анонсировал введение пошлин в отношении Канады и Мексики.

Перед прибытием в Белый дом Трамп снова выступил перед сторонниками в комплексе Capital One Arena, где также демонстративно подписал около десяти указов, в том числе о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату и отмене 78 указов и распоряжений времен его предшественника Джо Байдена.

«Вы можете представить, что это делает Байден? Не думаю», - сказал Трамп под крики зала.

С полным списком подписанных документов можно ознакомиться на сайте Белого дома.