Рийгикогу обсудит отмену автоналога

«Первые уведомления о автоналоге уже разосланы жителям Эстонии, и полученная обратная связь ясно показывает, что принципиальное неприятие автоналога фракцией "Отечество" было оправданным. Владельцы более старых автомобилей, которые хотели бы приобрести более экономичное транспортное средство - что, как утверждалось, было одной из целей закона, - не могут продать свои нынешние автомобили, так как регистрационный сбор превышает стоимость транспортного средства», - заявил докладчик законопроекта Айвар Кокк.