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Рийгикогу обсудит отмену автоналога

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Первая часть автоналога должна быть уплачена к 16 июня.
Первая часть автоналога должна быть уплачена к 16 июня. Фото: Elmo Riig

Во вторник, 21 января, в Рийгикогу состоится первое чтение законопроекта об отмене Закона о налоге на автотранспорт, инициированного фракцией «Отечество».

«Первые уведомления о автоналоге уже разосланы жителям Эстонии, и полученная обратная связь ясно показывает, что принципиальное неприятие автоналога фракцией "Отечество" было оправданным. Владельцы более старых автомобилей, которые хотели бы приобрести более экономичное транспортное средство - что, как утверждалось, было одной из целей закона, - не могут продать свои нынешние автомобили, так как регистрационный сбор превышает стоимость транспортного средства», - заявил докладчик законопроекта Айвар Кокк.

Тяжелое бремя легло и на плечи эстонских семей, сказала депутат от «Отечества» Рийна Солман, которая в понедельник передала запрос премьер-министру Кристену Михалу.

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