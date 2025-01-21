В угольной отрасли – банкротства, «ВКонтакте» обогнал YouTube, пропагандисты стали ректорами и министрами. Обзор событий в РФ

Уголь. Фото: IMAGO/Kristina Kormilitsyna

Российские угольные кампании, естественно, заговорили о «повороте на восток», но оказалось, что с возросшим грузопотоком не справляется железнодорожная сеть. Что и не удивительно, ведь на востоке у России всего полторы железнодорожные ветки - Транссиб и наполовину работающий БАМ. В результате средняя скорость движения на сети упала до 35 километров в час и стала минимальной с 1991 года. То есть, железные дороги просто захлебнулись.

А затем в дело включились США с точечными санкциями против отдельных компаний. В августе 2024 года они запретили торговать с угольными «дочками» Evraz и «Мечела». А в начале 2024 года под санкции попали «Кузбассразрезуголь» и его дочерние структуры. Только последние добывали 15% всего угля в России.

Санкции США против конкретных компаний - это не абстрактный запрет на торговлю с Россией, который обходится перевешиванием флагов. Наказание за их нарушение грозит и покупателю, и покупателям покупателя. Словом, проще не связываться.

Вот мир и перестал связываться. Поэтому, кроме минимальных объемов поставки угольщики получили еще и минимальные цены, которые также обвалились до семилетних минимумов. Словом, идеальный шторм.