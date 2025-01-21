На рынке добычи угля в России начинается волна банкротств предприятий, а правительство занялось разработкой специальной программой по их спасению, - это произошло из-за угольных санкций ЕС и США, кажется, единственных, которые реально работают. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
В угольной отрасли – банкротства, «ВКонтакте» обогнал YouTube, пропагандисты стали ректорами и министрами. Обзор событий в РФ
«ВКонтакте» по итогам декабря впервые обошел на российском рынке YouTube по охвату месячной аудитории - в России ко всему прочему теперь появляется и свой автономный рынок видеохостинга. В Крыму прошел выпуск первых «управленцев в сфере культуры» - специальной программы российского Министерства культуры по выращиванию правильных менеджеров, как правило, сделавших карьеру на «новых территориях». Первые выпускники стали ректорами вузов, директорами музеем и «министрами» на оккупированных территориях. Впрочем, обо всем по порядку.
Что такое реально работающие санкции
По итогам 2024 года российские объемы экспорта угля оказались самыми провальными за шесть предыдущих лет: угольщикам удалось продать на внешнем рынке 195 миллионов тонн против, например, 223,5 миллионов тонн в 2021 году. Угольная отрасль стала единственной в России, сработавшей в убыток. А крупные угольные шахты (прежде всего, в Кузбассе) готовятся к банкротству - например, шахта «Инская» (убыток 230 миллионов рублей за 2024 год) и шахты группы «Мечел» (общий убыток - более ста миллионов рублей). Ситуация потребовала даже специального совещания в российском правительстве, которое закончилось обещанием разработать план спасения отрасли до 10 марта этого года.
На примере российской угольной промышленности можно понять, что такое реально работающие санкции. Тем более, что, кажется, это единственная сфера, где эти санкции похоже привели к системному кризису. Вначале, еще весной-летом 2022 года санкции против российской угольной отрасли ввели США, а главное - Евросоюз. Который взял и одним махом запретил импорт российского угля с 2023 года (сравните с газом, который ЕС так или иначе покупает до сих пор).
Российские угольные кампании, естественно, заговорили о «повороте на восток», но оказалось, что с возросшим грузопотоком не справляется железнодорожная сеть. Что и не удивительно, ведь на востоке у России всего полторы железнодорожные ветки - Транссиб и наполовину работающий БАМ. В результате средняя скорость движения на сети упала до 35 километров в час и стала минимальной с 1991 года. То есть, железные дороги просто захлебнулись.
А затем в дело включились США с точечными санкциями против отдельных компаний. В августе 2024 года они запретили торговать с угольными «дочками» Evraz и «Мечела». А в начале 2024 года под санкции попали «Кузбассразрезуголь» и его дочерние структуры. Только последние добывали 15% всего угля в России.
Санкции США против конкретных компаний - это не абстрактный запрет на торговлю с Россией, который обходится перевешиванием флагов. Наказание за их нарушение грозит и покупателю, и покупателям покупателя. Словом, проще не связываться.
Вот мир и перестал связываться. Поэтому, кроме минимальных объемов поставки угольщики получили еще и минимальные цены, которые также обвалились до семилетних минимумов. Словом, идеальный шторм.
Санкции против угольной отрасли тем более эффективны, поскольку угольные предприятия в России сосредоточены компактно и от их функционирования зависит жизнь целых регионов - прежде всего, Кузбасса, конечно. Теперь шахтерам остается только эффективно объяснить, кто на самом деле виноват в их грядущих сокращениях. А остальное они и сами могут сделать.
Суверенный видеохостинг
Российский суверенный видеохостинг «ВКонтакте», который в конечном счете контролируется государством (и через акции компании, и через кураторство спецслужб) впервые обогнал YouTube по месячному охвату в России. Как следует из подсчетов исследовательской компании Mediascope, в декабре 2024 года месячная аудитория «ВКонтакте» составила 92 миллиона человек старше 12 лет, а YouTube смотрели лишь 89,6 миллионов человек.
Отрыв вроде бы символический, но он показывает многомесячную тенденцию: YouTube стабильно падает, «ВКонтакте» стабильно растет. Конечно, во многом это связано с политикой российского правительства, в том числе, техническим замедлением YouTube в России. Кроме того, «ВКонтакте» специально финансирует многомиллионные программы привлечения блогеров, топовых ведущих, и самих посетителей на свою площадку. Может себе позволить, как говорится.
В перспективе нескольких месяцев, и тем более нескольких лет (если все будет продолжаться в том же духе) это будет означать, что Россия и дальше продолжит отгораживаться от всего остального мира. А независимые русскоязычные интернет-медиа, ныне активно вещающие в YouTube, продолжат терять свою аудиторию внутри России.
Новая культурная элита
В Крыму состоялся первый выпуск «Высшей школы управленцев в сфере культуры», которую курирует российское Министерство культуры. Этот проект - один из череды многих других, к реализации которых призвал в прошлом году российский президент Владимир Путин, заявляя о необходимости создания новой элиты. Как можно догадаться - воспитанной и сделавшей карьеру на оккупированных украинских территориях. Другой аналогичный проект - «Время героев» готовит кадры для региональных органов власти (в России уже работает первый губернатор - бывший «ветеран СВО»), такой же проект подготовки из «ветеранов СВО» директоров школ анонсировало и Министерство просвещения России.
Новые управленцы в сфере культуры уже заняли важные должности. Например, бывший министр культуры «Луганской народной республики» Дмитрий Сидоров стал ректором Московского государственного института культуры. Это первый случай, когда российский федеральный вуз возглавляет выходец с оккупированных территорий. Сидоров - уроженец Луганска, учился, работал, где придется, а в 2014 году после провозглашения «народной республики» стал депутатом ее «Народного совета». Проводил нужные патриотические молодежные мероприятия, оценен по достоинству, и уже в 2017 году стал министром. А еще через семь лет, как мы видим, переехал в подмосковный вуз в кресло какого-никакого, а все-таки ректора.
Одногруппница Сидорова Анна Трапкова буквально через несколько дней после выпуска стала директором Музея ГУЛАГа, сохранив свою нынешнюю должность директора Музея Москвы. Из которого, по совпадению, в день выпуска Трапковой, убрали раздел о сталинских репрессиях. Теперь в Музее Москвы посетителям вообще ничего не сообщают о репрессиях в СССР.
Еще один одногруппник Сидорова и Трапковой Роман Олексин стал министром культуры Запорожской области - естественно, в российской оккупационной администрации. И так далее, и так далее.
Всех этих персонажей отличает одно. Им около сорока лет, они прошли правильные по нынешним российским меркам карьерные шаги, продемонстрировали достаточный градус лояльности, не задавали лишних вопросов, а потому рассчитывают на хорошие трудовые перспективы в российской культуре. Можно не сомневаться, что эти перспективы будут им обеспечены.