Цены на строительство в Эстонии продолжают расти

В четвертом квартале прошлого года индекс цен на строительство повысился по сравнению с третьим кварталом на 0,4% и по сравнению с четвертым кварталом 2023 года - на 1,3%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, на рост индекса в 2024 году по сравнению со средним показателем 2023 года более всего повлиял рост зарплат, который составил 65% от повышения индекса. «Индекс цен на строительство повысился в 2024 году на 1,6%, при этом рабочая сила подорожала на 6,3% и использование техники - на 1,7%, однако цены на материалы снизились на 1,1%», - отметил Паулус.

В четвертом квартале 2024 года индекс цен на строительство повысился по сравнению с третьим кварталом на 0,4%. Строительные материалы подорожали на 0,6%, использование техники - на 0,3%, расходы на рабочую силу повысились на 0,1%. По сравнению с третьим кварталом, наибольшее влияние на рост индекса оказали цены на строительные материалы, которые снова стали расти: на их долю пришлось 85% от роста индекса.

Изменение индекса цен на строительство, IV квартал 2024

III квартал 2024 – IV квартал 2024, % IV квартал 2023 – IV квартал 2024, % ВСЕГО 0,4 1,3 Рабочая сила 0,1 5,0 Строительная техника 0,3 2,0 Стройматериалы 0,6 -1,1 Индекс цен на строительство частных домов 0,6 2,2 Индекс цен на строительство многоквартирных домов 0,1 1,8 Индекс цен на строительство промышленных зданий 0,3 0,6 Индекс цен на строительство служебных зданий 0,3 1,4