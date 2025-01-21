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КОЛОНКА POSTIMEES Новая эра Трампа

Перевод: Павел Соболев
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20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа.
20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа. Фото: Brian Snyder
  • Второй срок Трампа принесет много изменений
  • Мы должны поддерживать хорошие отношения с американцами
  • Мировые события во многом зависят от позиции США

Инаугурация президента США Дональда Трампа, состоявшаяся в понедельник, может сигнализировать о наступлении новой эры. В интересах Эстонии - по-прежнему иметь хорошие союзнические отношения с Соединенными Штатами.

Трамп  в своей инаугурационной речи пообещал много перемен. Прежде всего, речь идет об отзыве или изменении ряда решений предыдущей администрации. Говоря о наступлении  в Америке золотой эпохи, Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе и в энергетике. Кроме того, новый президент упомянул, что в будущем США  в первую очередь станут защищать интересы собственных граждан, а не иностранных граждан за границей.

Часто говорят, что поведение Трампа трудно предсказать. Но сейчас мы уже умнее, чем в 2017 году, когда Трамп впервые был приведен к президентской присяге. Мир пережил четыре года правления Трампа на посту президента США. Американская демократия сохранилась, НАТО сохранилось, а оборона Эстонии как страны восточного крыла НАТО была усилена. В своей инагурационной речи в понедельник Трамп не упомянул НАТО, Россию или Украину.

Возможно, есть повод для умеренного оптимизма - на церемонию инаугурации Трампа была приглашена премьер-министр Италии Джорджия Мелони, но не премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен. Важным отличием является то, что Мелони однозначно поддержала Украину, чего нельзя сказать ни об Орбане, ни о Ле Пен. Трамп отказался от своего обещания положить конец войне в Украине за 24 часа, и теперь говорит о шести месяцах, что кажется более реалистичным и менее поспешным.

Негативные признаки кроются в предыдущих высказываниях Трампа о Канаде и Панамском канале, о котором Трамп упомянул снова, и о Гренландии. Еще и в том, что на церемонию инаугурации не были приглашены представители так называемой официальной Европы, ни президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас.

Postimees не знает, что произойдет в ближайшие четыре года, но надо учитывать, что избрание Трампа президентом - это волеизъявление американцев, и мы должны это признавать. Мы должны поддерживать хорошие отношения с американцами, потому что если посмотреть на военную слабость Европы и отчасти и на неспособность ее укрепить, то становится ясно, что США - единственная сила, которая может защитить нас от российской агрессии.

Посол Эстонии в США Кристьян Прикк заявил в субботнем интервью Postimees, что «интерес Эстонии, конечно, состоит в том, чтобы оставаться как можно ближе к США в вопросах, касающихся нашей безопасности. Нельзя исключать, что сегодняшняя ситуация уже чем-то отличается от завтрашней».

XX век и первая четверть XXI века показали, что развитие событий в мире во многом зависит от позиции и действий США. Процессы, происходящие в США, как внутренние, так и внешние, влияют и на нашу жизнь в нашем регионе. Поэтому стоит быть готовым к всевозможным событиям за океаном.

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