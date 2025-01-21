КОЛОНКА POSTIMEES Новая эра Трампа

Трамп в своей инаугурационной речи пообещал много перемен. Прежде всего, речь идет об отзыве или изменении ряда решений предыдущей администрации. Говоря о наступлении в Америке золотой эпохи, Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе и в энергетике. Кроме того, новый президент упомянул, что в будущем США в первую очередь станут защищать интересы собственных граждан, а не иностранных граждан за границей.

Часто говорят, что поведение Трампа трудно предсказать. Но сейчас мы уже умнее, чем в 2017 году, когда Трамп впервые был приведен к президентской присяге. Мир пережил четыре года правления Трампа на посту президента США. Американская демократия сохранилась, НАТО сохранилось, а оборона Эстонии как страны восточного крыла НАТО была усилена. В своей инагурационной речи в понедельник Трамп не упомянул НАТО, Россию или Украину.

Возможно, есть повод для умеренного оптимизма - на церемонию инаугурации Трампа была приглашена премьер-министр Италии Джорджия Мелони, но не премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен. Важным отличием является то, что Мелони однозначно поддержала Украину, чего нельзя сказать ни об Орбане, ни о Ле Пен. Трамп отказался от своего обещания положить конец войне в Украине за 24 часа, и теперь говорит о шести месяцах, что кажется более реалистичным и менее поспешным.