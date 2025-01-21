«Он должен заключить соглашение. Я думаю, что он разрушает Россию, отказываясь от соглашения. Я думаю, у России будут большие проблемы. Большинство людей думали, что эта война закончится через неделю. Я думаю, что ему было бы очень хорошо закончить эту войну», - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только будут организованы переговоры, подготовка к которым, по его словам, уже ведется, сообщает CNN. Президент США добавил, что может поговорить с Путиным в ближайшее время, но не уточнил точные сроки. «Я прекрасно ладил [с Путиным]. Я надеюсь, что он захочет заключить сделку», - сказал он.

Дональд Трамп добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему, что хочет заключить мирное соглашение, чтобы положить конец войне.

В ходе президентской кампании Трамп неоднократно говорил, что готов завершить войну в течение 24 часов после того, как вступит в должность президента США. Журналисты спросили у Трампа 20 января, может ли он положить конец войне в обозначенный срок. Президент США ответил, что у него есть еще полдня, чтобы достичь этой цели. Как отмечает РБК, Трамп сделал такое заявление в Вашингтоне около 20:00 по местному времени (4:00 по Москве).

«Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться», - сказал Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 20 января, что не может назвать сроки окончания российско-украинской войны. Он отметил, что каждой стороне придется кое-что уступить, чтобы урегулировать конфликт. Рубио назвал Россию агрессором.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ 20 января заявил, что Москва приветствует настрой Дональда Трампа, который хочет восстановить прямые контакты с Россией и сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.