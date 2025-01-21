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Анализ Информационная операция или объективная оценка? Эпопея с якорями вызывает вопросы

Перевод: Дмитрий Рая
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Танкер Eagle S под флагом Островов Кука в настоящее время стоит на якоре у побережья Порвоо. Финляндия задержала судно.
Танкер Eagle S под флагом Островов Кука в настоящее время стоит на якоре у побережья Порвоо. Финляндия задержала судно. Фото: Jussi Nukari

Инциденты с морской инфраструктурой в Балтийском море вызвали публичные дебаты: одни говорят о несчастном случае, другие уже называют конкретных виновников. Одно можно сказать наверняка: по мнению морских специалистов, вероятность подобного несчастного случая практически равна нулю.

Попробуйте представить себе ситуацию, когда вы стоите в автобусе, едущем со скоростью 70 километров в час по Ярвевана-теэ в Таллинне, и вдруг водитель решает дернуть ручной тормоз. После этого вы захотите получить компенсацию за сломанный нос, но в автобусной компании заявят, что имел место несчастный случай. Любопытно, не правда ли?

Описанное является сильно преувеличенным вымыслом, но оно иллюстрирует ситуацию в публичном обсуждении возможных диверсий в Балтийском море. С одной стороны, те, кто называет конкретных виновниках, а с другой - сигналы, будто все три диверсии были авариями, как утверждало позавчера американское издание The Washington Post. Следует отметить, что расследование по всем трем делам еще продолжается, и никаких официальных обвинений предъявлено не было. Но в любой момент все может измениться.

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