Инциденты с морской инфраструктурой в Балтийском море вызвали публичные дебаты: одни говорят о несчастном случае, другие уже называют конкретных виновников. Одно можно сказать наверняка: по мнению морских специалистов, вероятность подобного несчастного случая практически равна нулю.
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Анализ ⟩ Информационная операция или объективная оценка? Эпопея с якорями вызывает вопросы
Попробуйте представить себе ситуацию, когда вы стоите в автобусе, едущем со скоростью 70 километров в час по Ярвевана-теэ в Таллинне, и вдруг водитель решает дернуть ручной тормоз. После этого вы захотите получить компенсацию за сломанный нос, но в автобусной компании заявят, что имел место несчастный случай. Любопытно, не правда ли?