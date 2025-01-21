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Трамп высказался в Белом доме на международные темы: Путин уничтожит Россию, если не пойдет на мир с Украиной

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Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: MEGAN VARNER

Президент США выступил перед журналистами в Белом доме, куда он прибыл после торжеств по случаю своей инаугурации.

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин уничтожит Россию, если не подпишет соглашение о прекращении войны с Украиной.

«Он должен подписать соглашение. Я думаю, он уничтожит Россию, если не подпишет соглашение», - заявил Трамп журналистам по возвращении в Овальный кабинет. «Я думаю, что у России большие проблемы», - продолжил президент.

Трамп добавил, что вероятно он вскоре встретится с Путиным, с которым проводил встречу на высшем уровне во время своего первого срока. «Я прекрасно с ним ладил и надеюсь, что он захочет достичь соглашения», - сказал президент США.

Также Дональд Трамп заявил, что планирует ввести 25-процентные пошлины для основных торговых партнеров США - Мексики и Канады - уже 1 февраля.

«Мы думаем о 25 процентах для Мексики и Канады, потому что они позволяют большому числу людей - Канада также допускает серьезные злоупотребления - перевозить огромное количество людей и фентанила в Соединенные Штаты», - сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп также выразил мнение, что Дания все-таки может согласиться на его план по покупке Гренландии. «Гренландия - прекрасное место, и она нужна нам для международной безопасности. Я уверен, что Дания поддержит эту идею», - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что он не уверен, что соглашение о прекращении огня в Газе останется в силе, хотя, по его словам, он предпринимал усилия по его заключению еще до вступления в должность.

Когда журналист спросил вернувшегося в Белый дом Трампа, будут ли обе стороны соблюдать режим прекращения огня и продвигаться в реализации соглашения, Трамп ответил: «Я не уверен».

«Это не наша война, это их война. Но я не уверен», - сказал Трамп.

Однако Трамп заявил, что, по его мнению, ХАМАС был ослаблен в ходе войны, которая началась 7 октября 2023 года беспрецедентным нападением на Израиль: «Я посмотрел на фотографии Газы. Газа похожа на очень большой объект по сносу». Он также сказал, что если соглашение будет реализовано, Газу ждут фантастические работы по восстановлению.

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