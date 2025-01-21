В декабре минувшего года жители Эстонии закладывали в ломбардах на 20% больше личного имущества, чем годом ранее, и общая сумма оказалась больше, чем когда-либо прежде. Об этом сообщил менеджер по связям с общественностью сети ломбардов Luutar Ханс Саарвельт.
От игровых приставок до Rolex: жители Эстонии заложили в ломбардах личные вещи на рекордную сумму
По словам Саарвельта, больше всего объемы заложенного имущества выросли в филиалах Тарту, Пярну и Кохтла-Ярве, значительный рост был также в Раквере. В предрождественские дни за дверями ломбардов действительно стояли очереди и некоторые отделения уже не могли принимать новые товары, потому что складские помещения были переполнены. Вторая большая волна обычно приходит в феврале, когда люди приносят на комиссионную продажу полученные в праздники подарки и предметы, оказавшиеся ненужными.
За два-три года средняя выдаваемая под залог сумма выросла с 70 до 250 евро.
«В декабре было заложено несколько 100-граммовых золотых цепочек, обручальное кольцо стоимостью десять тысяч и настоящий Rolex. Вообще, весь последний год люди приносили много часов. Поскольку реплик хорошего качества слишком много, мы принимаем только товары с сертификатом или документом, подтверждающим покупку», - говорит Саарвельт.
Он объясняет, что залоговый период составляет в среднем менее месяца, но в большинстве своем сданные вещи возвращаются к своим владельцам. В отношении имущества, сдающегося в залог, действуют строгие правила: более дорогие вещи сразу попадают в сейф в одноразовой закрывающейся упаковке и до истечения срока сотрудники их не трогают.
«В декабре люди не только сдавали очень много вещей, но и очень много покупали, было видно, что на Рождестве не экономили. Самыми продаваемыми предметами стали ювелирные изделия, но даже сейчас в сейфах еще хранится более 17 000 различных украшений. Новая техника также быстро находит владельца, например, на продажу iPhone 16 или Playstation 5 уходит всего несколько дней. Следует быть осторожным, покупая самостоятельно какие-то дорогие вещи на Facebook, потому что там очень много мошенников. Вы перечисляете деньги, а товар вам никто не отправляет. - советует Саарвельт. - В основном мошенники пытаются обмануть покупателей, предлагая популярные технические и электронные товары, такие как iPhone. В некоторых случаях их подделывают. Так что при покупке из рук в руки следует убедиться в подлинности дорогого устройства и попросить документ, подтверждающий покупку».
Что характерно, судя по статистике покупок, интерес жителей Эстонии к украшениям советских времен явно возрос. Поскольку сейчас большинство ювелирных магазинов в торговых центрах продают массовую продукцию из Турции, а украшения типа прежних больше не производятся (к тому же, среди них много изделий ручной работы), это делает их востребованными. Предлагается также много украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами, но, поскольку производство становится дешевле и проще, на вторичном рынке они в качестве драгоценных камней, по сути, имеют лишь эстетическую ценность.
По словам менеджера по коммуникациям Luutar, в Эстонии в последние месяцы объемы продаж и покупки ювелирного золота были рекордными: «Если год назад в течение месяца в ломбард приносили один-два килограмма золотых украшений, то теперь - 4-6 килограммов, и причина этого в рекордно высоких ценах на золото на мировом рынке».