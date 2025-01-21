От игровых приставок до Rolex: жители Эстонии заложили в ломбардах личные вещи на рекордную сумму

По словам Саарвельта, больше всего объемы заложенного имущества выросли в филиалах Тарту, Пярну и Кохтла-Ярве, значительный рост был также в Раквере. В предрождественские дни за дверями ломбардов действительно стояли очереди и некоторые отделения уже не могли принимать новые товары, потому что складские помещения были переполнены. Вторая большая волна обычно приходит в феврале, когда люди приносят на комиссионную продажу полученные в праздники подарки и предметы, оказавшиеся ненужными.

За два-три года средняя выдаваемая под залог сумма выросла с 70 до 250 евро.

«В декабре было заложено несколько 100-граммовых золотых цепочек, обручальное кольцо стоимостью десять тысяч и настоящий Rolex. Вообще, весь последний год люди приносили много часов. Поскольку реплик хорошего качества слишком много, мы принимаем только товары с сертификатом или документом, подтверждающим покупку», - говорит Саарвельт.

Он объясняет, что залоговый период составляет в среднем менее месяца, но в большинстве своем сданные вещи возвращаются к своим владельцам. В отношении имущества, сдающегося в залог, действуют строгие правила: более дорогие вещи сразу попадают в сейф в одноразовой закрывающейся упаковке и до истечения срока сотрудники их не трогают.