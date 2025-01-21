От игровых приставок до Rolex: жители Эстонии заложили в ломбардах личных вещей на рекордную сумму

«Больше всего объемы заложенного имущества выросли в филиалах Тарту, Пярну и Кохтла-Ярве, значительный рост был также в Раквере. В предрождественские дни у нас за дверью действительно стояла очередь, и некоторые отделения больше не могли принимать новые товары, потому что складские помещения были переполнены. Вторая большая волна обычно приходит в феврале, когда люди приносят на комиссионную продажу полученные в праздники подарки и предметы, оказавшиеся ненужными», - сказал Саарвельт.

По словам Саарвельта, за два-три года средняя выдаваемая под залог сумма выросла с 70 до 250 евро.

«В декабре были заложены несколько 100-граммовых золотых цепочек, обручальное кольцо стоимостью десять тысяч и настоящий Rolex. Вообще, весь последний год люди приносили много часов. Поскольку реплик хорошего качества слишком много, мы принимаем только товары с сертификатом или документом, подтверждающим покупку», - поделился Саарвельт.

«Залоговый период составляет в среднем менее месяца, и большинство сданных вещей на самом деле возвращаются к своим владельцам. В отношении имущества, сдаваемого в залог, действуют строгие правила - более дорогие вещи сразу попадают в сейф в одноразовой закрывающейся упаковке, и до истечение срока сотрудники их не трогают», - добавил Саарвельт.