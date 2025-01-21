В декабре минувшего года жители Эстонии закладывали в ломбардах на 20% больше личного имущества, чем годом ранее, и общая сумма оказалась больше, чем когда-либо прежде. Об этом заявил Ханс Саарвельт, менеджер по связям с общественностью сети ломбардов Luutar.
От игровых приставок до Rolex: жители Эстонии заложили в ломбардах личных вещей на рекордную сумму
«Больше всего объемы заложенного имущества выросли в филиалах Тарту, Пярну и Кохтла-Ярве, значительный рост был также в Раквере. В предрождественские дни у нас за дверью действительно стояла очередь, и некоторые отделения больше не могли принимать новые товары, потому что складские помещения были переполнены. Вторая большая волна обычно приходит в феврале, когда люди приносят на комиссионную продажу полученные в праздники подарки и предметы, оказавшиеся ненужными», - сказал Саарвельт.
По словам Саарвельта, за два-три года средняя выдаваемая под залог сумма выросла с 70 до 250 евро.
«В декабре были заложены несколько 100-граммовых золотых цепочек, обручальное кольцо стоимостью десять тысяч и настоящий Rolex. Вообще, весь последний год люди приносили много часов. Поскольку реплик хорошего качества слишком много, мы принимаем только товары с сертификатом или документом, подтверждающим покупку», - поделился Саарвельт.
«Залоговый период составляет в среднем менее месяца, и большинство сданных вещей на самом деле возвращаются к своим владельцам. В отношении имущества, сдаваемого в залог, действуют строгие правила - более дорогие вещи сразу попадают в сейф в одноразовой закрывающейся упаковке, и до истечение срока сотрудники их не трогают», - добавил Саарвельт.
«В декабре люди не только сдавали очень много вещей, но и очень много покупали, было видно, что на Рождестве не экономили. Самыми продаваемыми предметами стали ювелирные изделия, но даже сейчас в сейфах еще хранится более 17 000 различных украшений. Новая техника также быстро находит владельца, например, на продажу iPhone 16 или Playstation 5 уходит всего несколько дней. Следует быть осторожным, покупая самостоятельно какие-то дорогие вещи на Facebook, потому что здесь очень много мошенников. Вы перечисляете деньги, а товар вам никто не отправляет. В основном мошенники пытаются обмануть покупателей, предлагая популярные технические и электронные товары, такие как iPhone. В некоторых случаях их подделывают - при покупке из рук в руки следует убедиться в подлинности дорогого устройства и попросить документ, подтверждающий покупку», - посоветовал Саарвельт.
«Судя по статистике покупок, интерес жителей Эстонии к украшениям советских времен явно возрос. Поскольку сейчас большинство ювелирных магазинов в торговых центрах продают массовую продукцию из Турции, а старые украшения больше не производятся (к тому же, среди них много изделий ручной работы), это делает их востребованными. Предлагается также много украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами, но, поскольку производство становится дешевле и проще, на вторичном рынке они в качестве драгоценных камней, по сути, имеют лишь эстетическую ценность», – сказал Саарвельт.
По словам менеджера по коммуникациям Luutar, в Эстонии в последние месяцы объемы продаж и покупки ювелирного золота были рекордными. «Если год назад в течение месяца в ломбард приносили один-два килограмма золотых украшений, то теперь 4-6 килограммов, и причина этого в рекордно высоких ценах на золото на мировом рынке», – добавил Саарвельт.