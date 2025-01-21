Вт, 21.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Государственный флот Эстонии просит в ЕС деньги на строительство нового ледокола

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Ледокол Tarmo.
Ледокол Tarmo. Фото: Sander Ilvest

Государственный флот подал заявку на получение финансирования из транспортного направления Европейского фонда соединения (CEF) для строительства нового экологически устойчивого ледокола.

Стоимость необходимого для Эстонии ледокола составляет около 122 миллионов евро, и соответствующая мера покроет примерно половину строительных расходов. Остальные затраты необходимо будет компенсировать за счет государственного бюджета.

«Хотя последние зимы были сравнительно мягкими в плане погодных условий, мы должны учитывать необходимость поддерживать наши морские пути свободными ото льда в период холодов, - отметил министр инфраструктуры Владимир Свет. - Кроме того, следует учитывать, что проектируемое судно предназначено не только для ледокольных работ, но и для выполнения различных задач, таких как защита подводной инфраструктуры».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх