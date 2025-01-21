Государственный флот подал заявку на получение финансирования из транспортного направления Европейского фонда соединения (CEF) для строительства нового экологически устойчивого ледокола.
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Государственный флот Эстонии просит в ЕС деньги на строительство нового ледокола
Стоимость необходимого для Эстонии ледокола составляет около 122 миллионов евро, и соответствующая мера покроет примерно половину строительных расходов. Остальные затраты необходимо будет компенсировать за счет государственного бюджета.