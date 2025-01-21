Государственный флот Эстонии запрашивает средства у Европы на строительство нового ледокола

Стоимость необходимого для Эстонии ледокола составляет около 122 миллионов евро, и соответствующая мера покроет примерно половину строительных расходов. Остальные затраты необходимо будет компенсировать за счет государственного бюджета.

«Хотя последние зимы были сравнительно мягкими в плане погодных условий, мы должны учитывать необходимость поддерживать наши морские пути свободными ото льда в период холодов, - отметил министр инфраструктуры Владимир Свет. - Кроме того, следует учитывать, что проектируемое судно предназначено не только для ледокольных работ, но и для выполнения различных задач, таких как защита подводной инфраструктуры».