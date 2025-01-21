Нехватка запасов некоторых групп крови достигла критического предела

По словам заведующей отделением донорства Центра крови региональной больницы Гулары Ханирзаевой, в настоящее время в больницах находится большое количество пациентов, нуждающихся в переливании жизненно важных групп крови.

«Каждый донор - герой, ведь именно благодаря им мы можем обеспечить необходимое лечение пациентам, нуждающимся в переливании крови», - объяснила Ханирзаева. - Я призываю всех доноров прийти и сдать кровь как можно скорее, потому что каждая донорская доза может спасти до трех жизней».

Сдать кровь в Таллинне можно в Центре крови на улице Эдала, 2, по понедельникам и пятницам с 8 до 16 часов, а со вторника по четверг - с 11 до 19 часов. Центр донорства в районе Юлемисте принимает доноров по адресу Валукоя, 7, с 9 до 17 часов по понедельникам, средам и пятницам, а по вторникам и четвергам - с 10 до 18 часов.

Кроме того, на этой неделе можно сдать кровь 21 января в Кийли, 23 января в Пайде и 24 января в Кохила.