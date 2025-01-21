Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы приглашает всех доноров с отрицательными группами крови В и 0 сдать кровь, так как нехватка запасов этих групп крови достигла критического предела.
Нехватка запасов некоторых групп крови достигла критического предела
По словам заведующей отделением донорства Центра крови региональной больницы Гулары Ханирзаевой, в настоящее время в больницах находится большое количество пациентов, нуждающихся в переливании жизненно важных групп крови.
«Каждый донор - герой, ведь именно благодаря им мы можем обеспечить необходимое лечение пациентам, нуждающимся в переливании крови», - объяснила Ханирзаева. - Я призываю всех доноров прийти и сдать кровь как можно скорее, потому что каждая донорская доза может спасти до трех жизней».
Сдать кровь в Таллинне можно в Центре крови на улице Эдала, 2, по понедельникам и пятницам с 8 до 16 часов, а со вторника по четверг - с 11 до 19 часов. Центр донорства в районе Юлемисте принимает доноров по адресу Валукоя, 7, с 9 до 17 часов по понедельникам, средам и пятницам, а по вторникам и четвергам - с 10 до 18 часов.
Кроме того, на этой неделе можно сдать кровь 21 января в Кийли, 23 января в Пайде и 24 января в Кохила.