На горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел пожар в отеле. В результате погибли десять человек, еще 32 человека получили ранения, сообщает Meduza со ссылкой на Daily Sabah.
На горнолыжном курорте в Турции произошел пожар в отеле. Погибли десять человек
Пожар начался в ночь на 21 января на четвертом этаже 11-этажного отеля. В тушении пожара участвовали более 200 спасателей.
Глава провинции Болу Абдулазиз Айдын заявил, что причина пожара пока не установлена. По его словам, возгорание началось на этаже, где расположен ресторан. На момент происшествия в отеле находились 234 гостя. Сколько находилось в отеле персонала, не уточняется.
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 21, 2025
▪️ Alevler kısa sürede oteli sardı
▪️ Kent merkezinden ve çevre illerden çok sayıda ekip yangına müdahalede bulundu
▪️ İçişleri Bakanı Yerlikaya, hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yaralı sayısının 32’ye… pic.twitter.com/PnSmRQhwkI
Горнолыжный курорт Карталкая - популярное место отдыха, которое расположено в районе гор Кероглу примерно в 270 километрах от Стамбула.