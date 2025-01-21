На горнолыжном курорте в Турции произошел пожар в отеле. Погибли десять человек

Пожар начался в ночь на 21 января на четвертом этаже 11-этажного отеля. В тушении пожара участвовали более 200 спасателей.

Глава провинции Болу Абдулазиз Айдын заявил, что причина пожара пока не установлена. По его словам, возгорание началось на этаже, где расположен ресторан. На момент происшествия в отеле находились 234 гостя. Сколько находилось в отеле персонала, не уточняется.