Этот случай имеет важное значение для морального состояния рядовых солдат, поскольку офицеров обвиняют в возложении на украинские подразделения непосильных задач.

О проблемах в управлении украинскими войсками уже немало писали, и начатое расследование может способствовать улучшению командной культуры в вооруженных силах Украины. Украинское руководство должно приложить усилия для исправления проблем с мобилизацией.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев несколько дней назад призвал к мобилизации в связи с возможной полномасштабной войной с НАТО, которая, по его словам, может начаться через несколько лет. Однако заявления отдельных депутатов Госдумы редко воспринимаются всерьез, и активного члена парламента заставили уточнить свои слова. Он пояснил, что имел в виду общую мобилизацию, то есть повышение уровня готовности к крупной войне.

Журавлев отдельно подчеркнул, что не говорил о проведении новой волны мобилизации в России, объяснив, что на данный момент достаточное количество добровольцев привлекается для продолжения военных действий в Украине. По его словам, повышение готовности необходимо, поскольку, согласно планам, опубликованным в Европе, страны НАТО будут готовы начать войну с Россией в 2028–2029 годах. Очевидно, что руководство России заставило депутата пересмотреть свои заявления, что свидетельствует о чувствительности темы мобилизации в администрации президента.