В инаугурационной речи президента Трампа совершенно оправданно больше всего внимания привлекло его обещание положить конец войнам в мире, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Трамп передает козыри Путину?
В соответствии со своей прежней риторикой, Трамп стремится обеспечить мир, создав самую мощную армию в мире (такую, какой никто прежде не видел). Восстановление и поддержание мира с помощью силы в современном мире не является чем-то новым, и в нынешнем контексте это не выглядит неуместным. В то же время он пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, что в данном контексте трудно расценивать как мирную инициативу. В своей речи президент не удивил, продолжив линию сильного лидера, хотя общая риторика стала более сдержанной.
Президент России поздравил президента США с вступлением в должность через официальное телевизионное заявление. По словам российского президента, Россия готова к диалогу, но будет продолжать бороться за свои интересы, и он приветствовал усилия президента Трампа по предотвращению третьей мировой войны. Таким образом, президент России вновь нашел способ повторить скрытую угрозу глобального конфликта. Текст этого заявления является хорошим примером тщательно продуманной работы по воздействию.
Игнорировать вступление президента Трампа в должность в России не решились, хотя в предыдущие месяцы пытались избегать публичного участия в спорах на тему Трампа в СМИ. Это позволило сохранить определенную свежесть позиций и свободу для их корректировки по мере необходимости.
Для российского президента крайне важно создать визуальное впечатление, что никто не может оказать на него внешнего давления. Если президент Трамп решил, что именно он первым позвонит президенту Путину, это станет для России подходящей возможностью начать процесс завершения войны.
Местные лидеры Приднестровского региона Молдовы заявили, что готовы принимать поставки природного газа через Молдову и оплачивать их. Россия, вероятно, возобновит поставки газа, чтобы не потерять влияние в регионе. Правительство Молдовы успешно противостояло этой попытке гибридной атаки со стороны России, и более серьезного кризиса в регионе не произошло. Власти Молдовы продемонстрировали способность при необходимости брать инициативу в свои руки, и в данной ситуации у России не было возможности продолжить эскалацию конфликта.
В мае 2024 года подразделения российской армии возобновили наступление из Белгородской области на второй по величине город Украины - Харьков. Несмотря на то, что значительных военных успехов Россия достичь не смогла, масштабная информационная кампания, проведенная в поддержку наступления, помогла улучшить имидж российской армии, особенно в западных СМИ. Хотя украинской армии удалось вскоре отбить атаку, в ходе боевых действий полностью уничтожен небольшой город Волчанск и еще несколько населенных пунктов вблизи украинско-российской границы.
Уже тогда украинские СМИ подвергли жесткой критике подразделения и чиновников, ответственных за оборону этого района, обвинив их в том, что они якобы не обеспечили создание надлежащих укреплений и не организовали оборону на должном уровне. Основную ответственность за это несла 125-я бригада территориальной обороны. В отношении руководителей нескольких подразделений было начато расследование, и на данный момент конкретные обвинения предъявлены двум генералам украинской армии и одному полковнику. Их подозревают в халатном исполнении служебных обязанностей или их ненадлежащем выполнении.
Этот случай имеет важное значение для морального состояния рядовых солдат, поскольку офицеров обвиняют в возложении на украинские подразделения непосильных задач.
О проблемах в управлении украинскими войсками уже немало писали, и начатое расследование может способствовать улучшению командной культуры в вооруженных силах Украины. Украинское руководство должно приложить усилия для исправления проблем с мобилизацией.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев несколько дней назад призвал к мобилизации в связи с возможной полномасштабной войной с НАТО, которая, по его словам, может начаться через несколько лет. Однако заявления отдельных депутатов Госдумы редко воспринимаются всерьез, и активного члена парламента заставили уточнить свои слова. Он пояснил, что имел в виду общую мобилизацию, то есть повышение уровня готовности к крупной войне.
Журавлев отдельно подчеркнул, что не говорил о проведении новой волны мобилизации в России, объяснив, что на данный момент достаточное количество добровольцев привлекается для продолжения военных действий в Украине. По его словам, повышение готовности необходимо, поскольку, согласно планам, опубликованным в Европе, страны НАТО будут готовы начать войну с Россией в 2028–2029 годах. Очевидно, что руководство России заставило депутата пересмотреть свои заявления, что свидетельствует о чувствительности темы мобилизации в администрации президента.
В Воронежской области России вчера вечером была зафиксирована новая атака беспилотников на нефтехранилище в районе поселка Лиски. Предыдущая атака произошла на этом же объекте в ночь на 18 января, и по состоянию на вчерашний день пожар, вызванный той атакой, все еще не удалось потушить.
Минувшей ночью мощная атака беспилотников была нанесена по военному заводу в Смоленской области (на западной границе России с Беларусью), где производятся крылатые ракеты Х-55 и Х-59. Эти ракеты, запускаемые с самолетов, являются одним из основных видов оружия, используемых российской армией в воздушных атаках. Фотографии, опубликованные в социальных сетях, демонстрируют масштабный пожар на территории производственных зданий. На одном из видео видно, как российская система ПВО пытается сбить беспилотник, но противовоздушная ракета попадает в высотное здание в городе.
Сегодня рано утром российская армия нанесла удар баллистической ракетой по району города Днепр в Украине. Результаты этой атаки пока неизвестны. Вероятность крупного ракетного удара возрастает, поскольку российскому руководству может понадобиться укрепить свои позиции перед началом взаимодействия с новой администрацией США. За последний месяц подобных крупных атак не проводилось.
Ситуация на фронтах
Количество атак российской армии на фронте вчера несколько снизилось, и такие колебания активности становятся все более частыми. Россия уже не может поддерживать равномерное давление на всех направлениях наступления. Единственным направлением, где темп наступательных операций стабильно высокий, остается район Покровска и южнее. Вчера после нескольких недель затишья возросла активность тактической авиации.
На Курском направлении продолжаются как атаки российской армии, так и контратаки украинских войск, но общая ситуация остается без изменений. В российских соцсетях снова распространяется информация о готовящемся наступлении Украины в районе Курска. Российское командование серьезно беспокоит маневренность украинских войск в тылу на этом направлении. В последние дни российская сторона возобновила попытки атаковать ракетами и беспилотниками, в том числе малозначимые в тактическом плане районы.
На Харьковском направлении идут локальные позиционные бои в районе города Волчанск.
На Купянском и Лиманском направлениях интенсивность атак российской армии остается на уровне предыдущих дней, но украинские войска испытывают трудности с удержанием позиций в одном из пунктов.
На Северском направлении активность российской армии по-прежнему низкая.
В районе Бахмута атаки на город Часов Яр продолжаются, но их интенсивность снижается, без значительных изменений в обстановке.
На направлении Торецка российская армия активно пытается взять город под полный контроль, но пока безуспешно.
На направлении Покровского интенсивность атак остается высокой, но значительного прогресса достичь не удалось.
На юго-запад от Донецка темп наступления российской армии заметно снизился по сравнению с предыдущими месяцами, без значительных изменений линии фронта.
На южном фронте российские подразделения были пассивны. Бои за острова на Днепре продолжались, но успеха российская армия не добилась.