Известный таллиннский бар закрывается

На своей странице в Facebook Butterfly Lounge написал, что на прошлых выходных коктейль-бар подвел черту под одним из этапов своей истории.

С начала декабря на Kokteilibaar OÜ числится постоянная налоговая задолженность в размере около 15 000 евро. Оборот компании в 2023 году составил 571 000 евро, а операционный убыток – почти 50 000 евро. В последнем квартале 2024 года в компании работало 12 человек.