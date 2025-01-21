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Известный таллиннский бар закрывается

Редактор: rus.postimees.ee
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Коктейли, снимок иллюстративный.
Коктейли, снимок иллюстративный. Фото: Goami/Shutterstock

Принадлежащий предпринимателям в сфере недвижимости Марко Куллю и Ахти Кийли коктейль-бар Butterfly Lounge объявил о своем окончательном закрытии, пишет dv.ee.

На своей странице в Facebook Butterfly Lounge написал, что на прошлых выходных коктейль-бар подвел черту под одним из этапов своей истории.

С начала декабря на Kokteilibaar OÜ числится постоянная налоговая задолженность в размере около 15 000 евро. Оборот компании в 2023 году составил 571 000 евро, а операционный убыток – почти 50 000 евро. В последнем квартале 2024 года в компании работало 12 человек.

Коктейль-бар Butterfly Lounge работал с 2010 года.

Читайте подробнее на dv.ee.

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