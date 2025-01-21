«Прочитал в Postimees, что вместо пятницы пенсия теперь будет перечисляться лишь в понедельник, - объяснил Рейн. - Ну ладно, допустим. Но в понедельник я проверил и обнаружил, что денег у меня все равно нет! Я начал разбираться: зашел на сайт Департамента социального страхования и авторизовался с помощью ID-карты. Никакого уведомления о том, что выплата пенсии по какой-то причине была приостановлена, не было. Там есть вкладка "Мои документы". Когда я ее открыл, там было написано, что отсутствуют данные для отображения! Как будто я вообще никогда не предоставлял никаких документов в Департамент социального страхования!»