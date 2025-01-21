Эстонский пенсионер, проживающий в Финляндии, был потрясен, когда в день выплаты пенсии на его счет не поступило ни цента. Причина задержки выяснилась только в результате напряженного разбирательства с неожиданным итогом: пенсию начислят только в следующую дату выплат. Это означает, что пенсионеру целый месяц придется прожить без средств.
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Эстонский пенсионер, проживающий за границей: я остался без денег на целый месяц! (1)
Пенсионер Рейн (фамилия известна редакции - прим. Ю.Х.) уже третью неделю вынужден экономить на всем, поскольку пенсия, которую он ожидал получить 6 января, так и не поступила на банковский счет. Рейн проживает в Финляндии, и именно это стало причиной возникших проблем.