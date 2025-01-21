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Эстонский пенсионер, проживающий за границей: я остался без денег на целый месяц! (1)

Перевод: Ева Ойжинская
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Пенсионеры, проживающие за границей, обязаны раз в год подтверждать государству факт своего нахождения в живых.
Пенсионеры, проживающие за границей, обязаны раз в год подтверждать государству факт своего нахождения в живых. Фото: Postimees

Эстонский пенсионер, проживающий в Финляндии, был потрясен, когда в день выплаты пенсии на его счет не поступило ни цента. Причина задержки выяснилась только в результате напряженного разбирательства с неожиданным итогом: пенсию начислят только в следующую дату выплат. Это означает, что пенсионеру целый месяц придется прожить без средств.

Пенсионер Рейн (фамилия известна редакцииприм. Ю.Х.) уже третью неделю вынужден экономить на всем, поскольку пенсия, которую он ожидал получить 6 января, так и не поступила на банковский счет. Рейн проживает в Финляндии, и именно это стало причиной возникших проблем.

«Прочитал в Postimees, что вместо пятницы пенсия теперь будет перечисляться лишь в понедельник, - объяснил Рейн. - Ну ладно, допустим. Но в понедельник я проверил и обнаружил, что денег у меня все равно нет! Я начал разбираться: зашел на сайт Департамента социального страхования и авторизовался с помощью ID-карты. Никакого уведомления о том, что выплата пенсии по какой-то причине была приостановлена, не было. Там есть вкладка "Мои документы". Когда я ее открыл, там было написано, что отсутствуют данные для отображения! Как будто я вообще никогда не предоставлял никаких документов в Департамент социального страхования!»

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