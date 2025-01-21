Эстонские гонщики в Монте-Карло уже умудрились получить штраф

Как оказалось, Юргенсон и его штурман Сийм Оя проводили разведку трассы, то есть предварительную подготовку к будущим соревнованиям. Однако на втором спецучастке экипаж из Эстонии превысил скорость, двигаясь со скоростью 97 км/ч в зоне, где ограничение составляет 80 км/ч.

Международная автомобильная федерация (FIA) наложила на них штраф в размере 425 евро.

Благодаря победе в JWRC в прошлом году Юргенсон и Оя получили возможность участвовать в шести этапах на Ford Fiesta Rally2. Свой дебют они совершат в феврале на Ралли Швеции.

В Монте-Карло серьезные заезды начнутся в среду с тестового этапа. Уже на следующий вечер стартуют первые гонки на результат.