Действующий чемпион JWRC Ромет Юргенсон не будет выступать на первом этапе сезона чемпионата мира, но тем не менее присутствует в Монте-Карло. Более того, он попался на нарушении правил!
Эстонские гонщики в Монте-Карло уже умудрились получить штраф
Как оказалось, Юргенсон и его штурман Сийм Оя проводили разведку трассы, то есть предварительную подготовку к будущим соревнованиям. Однако на втором спецучастке экипаж из Эстонии превысил скорость, двигаясь со скоростью 97 км/ч в зоне, где ограничение составляет 80 км/ч.
January 20, 2025
Международная автомобильная федерация (FIA) наложила на них штраф в размере 425 евро.
Благодаря победе в JWRC в прошлом году Юргенсон и Оя получили возможность участвовать в шести этапах на Ford Fiesta Rally2. Свой дебют они совершат в феврале на Ралли Швеции.
В Монте-Карло серьезные заезды начнутся в среду с тестового этапа. Уже на следующий вечер стартуют первые гонки на результат.