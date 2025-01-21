Суд в Хельсинки арестовал предполагаемый теневой танкер Eagle S

Центральная криминальная полиция (KRP) Финляндии подозревает, что танкер Eagle S повредил кабели своим якорем. Так, следователи обнаружили многокилометровый след от якоря на дне Балтийского моря. В Хельсинки не исключают, что обрыв кабелей мог стать и результатом диверсии в интересах РФ.

Так, финские власти предполагают, что Eagle S может относиться к так называемому теневому флоту России. Подразумеваются танкеры, которые ходят под иностранными флагами, - их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для теневого флота используются старые и часто не застрахованные танкеры, на которых экспортируют сырую нефть и нефтепродукты из РФ в обход международных санкций.

Публикация газеты WP о «случайном» повреждении кабелей

Между тем 19 января газета The Washington Post, ссылаясь на источники в кругах разведки ЕС и США, написала, что на данный момент результаты расследования говорят о том, что нет никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в перетаскивании якорей через системы морского дна, делали это намеренно или по указанию Москвы. Из статьи следовало также, что к аналогичным выводам склоняются и финские следователи.