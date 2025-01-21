Бывшая спортсменка мирового уровня в многоборье Грит Шадейко за короткую тренерскую карьеру уже успела сильно помочь нескольким молодым атлетам. Она занимается не только развитием и улучшением их физических навыков, но и помогает им найти правильный путь.
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Эстонская легкоатлетка, еще летом подумывавшая о завершении карьеры, удивила мощным результатом
Талантливая прыгунья в высоту Элизабет Пихела, которая в марте отметит свой 21-й день рождения, во второй половине 2022 года всерьез задумывалась о завершении спортивной карьеры. Однако весной ее пути пересеклись с Грит Шадейко, благодаря которой у Пихела снова загорелись глаза.