Эстонская легкоатлетка, еще летом подумывавшая о завершении карьеры, удивила мощным результатом

Талантливая прыгунья в высоту Элизабет Пихела, которая в марте отметит свой 21-й день рождения, во второй половине 2022 года всерьез задумывалась о завершении спортивной карьеры. Однако весной ее пути пересеклись с Грит Шадейко, благодаря которой у Пихела снова загорелись глаза.