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ИНТЕРВЬЮ Специалист: утверждение в статье Washington Post выгодно России

Перевод: Ева Ойжинская
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Руководитель программы безопасности и устойчивости к кризисам Международного центра оборонных исследований (RKK) Марек Кохв.
Руководитель программы безопасности и устойчивости к кризисам Международного центра оборонных исследований (RKK) Марек Кохв. Фото: Sander Ilvest

По мнению Марека Кохва, руководителя программы безопасности и устойчивости к кризисам Международного центра оборонных исследований (RKK). заголовок, появившийся на выходных в Washington Post: «Повреждения подводных кабелей вызваны авариями, а не диверсией со стороны России, утверждают чиновники» (англ. Accidents, not Russian sabotage, behind undersea cable damage, officials say - прим. пер.), - может быть частью преднамеренной дезинформации со стороны восточного соседа.

В связи с этим журналист Эвелин Калдоя задала специалисту RKK несколько уточняющих вопросов.

- Как часто вы сталкивались с подобным подходом к этим инцидентам в Балтийском море?

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