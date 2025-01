По мнению Марека Кохва, руководителя программы безопасности и устойчивости к кризисам Международного центра оборонных исследований (RKK). заголовок, появившийся на выходных в Washington Post: «Повреждения подводных кабелей вызваны авариями, а не диверсией со стороны России, утверждают чиновники» (англ. Accidents, not Russian sabotage, behind undersea cable damage, officials say - прим. пер.), - может быть частью преднамеренной дезинформации со стороны восточного соседа.