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Лишение граждан РФ избирательного права: в Рийгикогу назревает жаркий месяц

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Глава Конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Йоханнес Террас.
Глава Конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Йоханнес Террас. Фото: Mihkel Maripuu

Вчера истек срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции Эстонии, касающемуся избирательного права. Хотя планы коалиции остаются неизменными, достижение консенсуса в Рийгикогу обещает быть сложным процессом.

Законопроект, прошедший первое чтение 20 ноября, предполагает, что на выборах в местные органы власти смогут голосовать граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане Европейского Союза и стран НАТО, постоянно проживающие на территории самоуправления и достигшие 16 лет. При этом граждане России и Беларуси лишатся права голоса. Однако из-за позиции социал-демократов право голоса для лиц без гражданства останется, что вызывает острые разногласия с партиями «Отечество» и EKRE, выступающими за лишение избирательного права и этой категории.

Для принятия изменения Конституции необходимо большинство в 4/5 голосов, чего без поддержки «Отечества» и EKRE достичь невозможно.

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