Лишение граждан РФ избирательного права: в Рийгикогу назревает жаркий месяц

Законопроект, прошедший первое чтение 20 ноября, предполагает, что на выборах в местные органы власти смогут голосовать граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане Европейского Союза и стран НАТО, постоянно проживающие на территории самоуправления и достигшие 16 лет. При этом граждане России и Беларуси лишатся права голоса. Однако из-за позиции социал-демократов право голоса для лиц без гражданства останется, что вызывает острые разногласия с партиями «Отечество» и EKRE, выступающими за лишение избирательного права и этой категории.