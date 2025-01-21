Легендарный олимпийский чемпион по боксу перенес инфаркт мозга: кровоизлияния в трех местах

После обследования медики обнаружили у 75-летнего Гедо мозговые кровоизлияния в трех местах: был диагностирован инфаркт головного мозга. Потребовалась операция.

Дьердь Гедо хорошо перенес хирургическое вмешательство и сейчас оправляется после операции. Его состояние стабильно.

Дьердь дважды становился чемпионом Европы (1969, 1971) и восемь раз выигрывал первенство Венгрии. Гедо представлял страну на четырех Олимпиадах (1968, 1972, 1976 и 1980). На Олимпиаде 1972 года он завоевал золотую медаль в весовой категории до 48 кг.