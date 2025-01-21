29 октября прошлого года на Рижском шоссе в Пярну произошло серьезное ДТПт: водитель микроавтобуса сбил велосипедистку на пешеходной дороге. Результаты анализов на опьянение прояснили многое.
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Под наркотиками и алкоголем: виновнику серьезного ДТП грозит до трех лет тюрьмы
42-летний водитель Volkswagen Multivan, который двигался по запрещенной для автомобилей пешеходной дороге, был задержан с признаками наркотического и алкогольного опьянения. Ранее он не имел судимостей. Пострадавшая 80-летняя велосипедистка была доставлен в больницу.