Под наркотиками и алкоголем: виновнику серьезного ДТП грозит до трех лет тюрьмы

42-летний водитель Volkswagen Multivan, который двигался по запрещенной для автомобилей пешеходной дороге, был задержан с признаками наркотического и алкогольного опьянения. Ранее он не имел судимостей. Пострадавшая 80-летняя велосипедистка была доставлен в больницу.