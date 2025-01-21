Поздравляем! Семилетняя Милиана вернулась из Бельгии с двумя медалями

В спарринге Милиана завоевала первое место в категории девочек до 26 кг, победив Лию-Амиру Эль Абдуни из Германии со счетом 3:2 и Ламкадам Ноорт из Бельгии в финале - 2:0.

«В комплексе упражнений мы заслуженно заняли третье место, опередив двух спортсменок из Бельгии, но уступив участницам из Румынии и Нидерландов. Тренируемся, работаем и добиваемся успеха», - прокомментировал тренер Марко Левченко.

На следующих выходных состоится небольшой турнир «Маленький тигр» в Лагеди, 15 февраля пройдет чемпионат Эстонии в Саку, а 22 февраля - соревнования Tusah League в Раквере.