Во вторник в возрасте 84 лет скончался академик Эстонской академии наук Юри Мартин.
Скончался эстонский академик Юри Мартин
Как передала BNS пресс-служба Эстонской академии наук, Юри Мартин родился 29 сентября 1940 года в Таллинне в семье актеров. В 1959 году он окончил 21-ю таллиннскую среднюю школу, а в 1964 году - факультет математики и естественных наук Тартуского университета по специальности «биология». Затем учился в аспирантуре Института экологии растений и животных Уральского отделения Академии наук СССР.
В 1968 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по теме «Динамика мхов в полярно-Уральской ледниковой морене», а в 1988 году - диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по теме «Биохимическая роль мхов в экстремальных условиях среды».
В 1990 году Юри Мартин был избран членом Эстонской академии наук в области экологии.
В 1969 году Юри Мартин начал работать в Таллиннском ботаническом саду. Помимо мхов, он также начал изучать полукультурные растения. В Ботаническом саду он занимал должности старшего научного сотрудника, научного секретаря, научного руководителя, директора и заведующего лабораторией биоиндикации. С 1991 по 1994 год он был директором Международной лаборатории по изучению растений и загрязнения окружающей среды, а с 1994 по 2000 год - директором Международного центра экологической биологии.
С 1997 года Мартин был ректором Евроакадемии в Таллинне до ее закрытия.
Основные научные интересы Юри Мартина лежали в области общей экологии, биосистематики и биофизиологии, микологии и биоиндикации, экологии растений, биогеохимии, окружающей среды и охраны природы. Он изучал динамику моховых синцитиев в полярных регионах, антропотолерантность экосистем, ландшафтов и микроклиматов.
Одним из основных направлений исследований было влияние загрязнителей воздуха на растительность, в частности биохимический мониторинг - биоаккумуляция серы, тяжелых металлов и радионуклидов в Эстонии, Арктике, промышленных районах Урала, вулканически активных районах Евразии и национальных парках США.
В рамках научных исследований, но также и из любви к путешествиям Юри Мартин участвовал в десятках экспедиций на Кавказ, Полярный Урал, в Западную и Южную Сибирь, на Дальний Восток, в Антарктиду, Аляску, на Кольский полуостров, в Грецию, Кению, Сейшелы, Мадагаскар, Индию, Пенсильванию, Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс и другие.
Мартин был приглашенным ученым во многих университетах США.
Юри Мартин был членом Международной ассоциации лихенологии, членом правления Европейского клуба ректоров и членом редакционных коллегий нескольких журналов. Под его руководством защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций.
Юри Мартин был удостоен медали Карла Эрнста фон Бэра, награжден медалью ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (MAB), Большой природоохранной медалью, Европейской природоохранной премией Г. Форда, Международной премией Сократа, медалью королевы Виктории и медалью Лейбница.