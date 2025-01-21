Скончался эстонский академик Юри Мартин

Как передала BNS пресс-служба Эстонской академии наук, Юри Мартин родился 29 сентября 1940 года в Таллинне в семье актеров. В 1959 году он окончил 21-ю таллиннскую среднюю школу, а в 1964 году - факультет математики и естественных наук Тартуского университета по специальности «биология». Затем учился в аспирантуре Института экологии растений и животных Уральского отделения Академии наук СССР.

В 1968 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по теме «Динамика мхов в полярно-Уральской ледниковой морене», а в 1988 году - диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по теме «Биохимическая роль мхов в экстремальных условиях среды».

В 1990 году Юри Мартин был избран членом Эстонской академии наук в области экологии.

В 1969 году Юри Мартин начал работать в Таллиннском ботаническом саду. Помимо мхов, он также начал изучать полукультурные растения. В Ботаническом саду он занимал должности старшего научного сотрудника, научного секретаря, научного руководителя, директора и заведующего лабораторией биоиндикации. С 1991 по 1994 год он был директором Международной лаборатории по изучению растений и загрязнения окружающей среды, а с 1994 по 2000 год - директором Международного центра экологической биологии.

С 1997 года Мартин был ректором Евроакадемии в Таллинне до ее закрытия.