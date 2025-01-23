АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Картофельный кризис как опровержение бравурных речей Путина о росте российской экономики

Прошедщий 2024 год принес россиянам много неприятных сюрпризов, главным из которых стало существенное повышение цен на продовольственные товары. Согласно официальным статистическим данным, жизнь в России за год подорожала на 10% - именно до такого уровня разогналась инфляция при плановом значении в 4,5%.

Существенный вклад в рост цен внесли овощи и молочная продукция. Так, картофель подорожал в 2 раза, капуста и лук - на 50%, сливочное масло стало дороже на 50%, а молоко и сметана - на 20%. При этом куриные яйца и гречневая крупа подешевели на 10%.

Но все это - официальные данные. Чтобы узнать, как реально изменились цены на продовольствие в России, я обратился к своим респондентам в Магадане, Иркутске, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Ставрополе, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве. Изучив полученную информацию и фотографии из продуктовых магазинов, я пришел к выводу, что продовольственная инфляция существенно выше, чем официальные данные.

Так, в некоторых регионах сливочное масло подорожало в 2 раза. Например, в Москве 180-граммовая пачка масла жирностью 82,5% в январе 2025 года стоила 3 евро (здесь и далее применяется соотношение 1евро=100 руб.), а в январе 2024 года - 1,3 евро.