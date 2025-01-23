В России резко выросли цены на продукты питания, в том числе и, например, на картофель. При этом большие площади плодородных земель позволяют РФ значительно увеличить производство картофеля. Почему этого не случилось? Андрей Кузичкин рассказывает о прямом и косвенном влиянии на ситуацию с российским картофелем войны в Украине.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Картофельный кризис как опровержение бравурных речей Путина о росте российской экономики
Прошедщий 2024 год принес россиянам много неприятных сюрпризов, главным из которых стало существенное повышение цен на продовольственные товары. Согласно официальным статистическим данным, жизнь в России за год подорожала на 10% - именно до такого уровня разогналась инфляция при плановом значении в 4,5%.
Существенный вклад в рост цен внесли овощи и молочная продукция. Так, картофель подорожал в 2 раза, капуста и лук - на 50%, сливочное масло стало дороже на 50%, а молоко и сметана - на 20%. При этом куриные яйца и гречневая крупа подешевели на 10%.
Но все это - официальные данные. Чтобы узнать, как реально изменились цены на продовольствие в России, я обратился к своим респондентам в Магадане, Иркутске, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Ставрополе, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве. Изучив полученную информацию и фотографии из продуктовых магазинов, я пришел к выводу, что продовольственная инфляция существенно выше, чем официальные данные.
Так, в некоторых регионах сливочное масло подорожало в 2 раза. Например, в Москве 180-граммовая пачка масла жирностью 82,5% в январе 2025 года стоила 3 евро (здесь и далее применяется соотношение 1евро=100 руб.), а в январе 2024 года - 1,3 евро.
На 75% подорожало сливочное масло в Сибири. Официальная статистика не показала резкий рост цен на рыбу, но падение улова лосося и других пород красной рыбы в 2 раза привело к повышению цен на 40%. Так, в Томске и Иркутске 1 кг лосося на рынке стоит 20 евро. Красная икра за год во многих торговых сетях подорожала с 60 до 140 евро за 1 кг. На 20% стало дороже куриное мясо и подсолнечное масло.
Эксперты пришли к выводу, что высокий рост цен в России на услуги, продовольственные и непродовольственные товары - побочный эффект от ускорившегося на фоне баснословных военных государственных расходов экономического роста. Повышение личных и корпоративных доходов, прежде всего у занятых в оборонном секторе, привел к значительному превышению спроса над предложением.
Стоит выделить одну из ключевых позиций на российском рынке продвольствия, представляющую большой интерес при изучения анатомии путинской экономики. Речь пойдет о картофеле.
Второй хлеб
В России за этой культурой давно закрепился статус «второго хлеба». Картофель - самый доступный овощ, присутствующий в ежедневном рационе большинства российских семей. На каждого россиянина в год приходится до 60 кг потребленного картофеля. По объему производства картофеля Россия занимает третье место в мире.
В 2023 году в России вырастили 20 млн тонн картофеля, при этом картофель - единственная культура, более половины которой выращивается в личных хозяйствах россиян. Но в 2024 году на 10% сократились площади, занятые картофелем, а его производство снизилось на 20%.
В результате цены на картофель в московских магазинах выросли за год с 35-50 центов до 80 центов-1 евро. В среднем по регионам России рост составил от 40 до 100%. Это противоречит установкам Путина на самообеспечение России основными продовольственными культурами и ставит под вопрос замораживание цен на социально значимые продукты.
Большие площади плодородных земель позволяют России значительно увеличить производство картофеля. Почему же этого не случилось? Анализ причин показывает прямое и косвенное влияние на критическую ситуацию с российским картофелем войны в Украине.
Прямое влияние связано с тем, что в число регионов с наибольшими площадями промышленного выращивания картофеля входят граничащие с Украиной территории России - Брянская, Курская и Белгородская, а также Тульская области, которые фактически оказались в зоне боевых действий.
Очень часто объектами дроновых атак становилась сельхозтехника, поскольку российские военнослужащие использовали трактора и комбайны для переоборудования в пункты операторов разведывательных беспилотников. Также вооруженные силы России размещали артиллерийские установки на сельскохозяйственных землях, а складские помещения превращали в укрытия для военной техники.
В приграничной зоне также создавались минные поля и возводились фортификационные сооружения. Поэтому значительная часть земель оказалась выведена из сельскохозяйственного оборота. Эвакуация населения из зоны ведения боев не позволила собрать урожай картофеля в личных хозяйствах, на долю которых приходится половина производства картофеля.
Косвенными причинами кризиса российского картофелеводства стали санкции и рост военных расходов. Россия на 99% обеспечена отечественным семенным картофелем. Но доля российских сортов не превышает 5%. Остальные высокопродуктивные сорта имеют зарубежное происхождение, в первую очередь, их импортировали из Нидерландов и Германии.
Беда с семенным фондом
Агротехника возделывания картофеля требует постоянного обновления семенного фонда, что в условиях санкций практически невозможно. Таким образом, в перспективе в России будет происходить деградация семенного фонда и снижение урожайности картофеля.
Нужно также учесть, что есть картофель пищевой и картофель для промышленной переработки и производства чипсов, хлопьев и картофеля фри. Ежегодно в России для пищевой индустрии перерабатывается 2,5 млн тонн картофеля, который выращивается только из импортных семян. Для этих целей из Евросоюза завозилось до 12 000 тонн семян. В этом аграрном сезоне семян завезено значительно меньше, что создает угрозу банкротства для предприятий, занятых переработкой картофеля, и для сетей быстрого питания, где подается картофель фри.
Для интенсивного выращивания картофеля также необходима специальная мощная техника: трактора для возделывания культур и картофелеуборочные комбайны. В России такая техника отсутствует и зависимость от иностранных поставок составляет 80%. Импортные комбайны стоят от 200 000 до 300 000 тысяч евро.
Но рост военных расходов и установленная Центробанком России ключевая ставка на уровне 21% заблокировали программу льготного кредитования сельхозпроизводителей. У российских аграриев нет возможности приобрести такую дорогую импортную технику. А в рамках программы импортозамещения пока только инициирован процесс создания рабочей группы по разработке российского трактора. В ближайшее десятилетие его появление сомнительно.
Ситуация с картофелем показывает несостоятельность бравурных заявлений Путина о том, что экономика России не испытывает никаких проблем и устойчиво растет, программа импортозамещения работает успешно, а продовольственному рынку не грозит дефицит. Информация из российских регионов свидетельствует, что происходит накопление кризисных явлений в экономике, а продовольственный рынок сползает в зону турбулентности.
К неурядицам привыкли
Однако ожидать в связи с этим социального напряжения в российском обществе не приходится. За 33 года независимости Россия прошла через масштабные испытания, которые воспитали у населения низкую чувствительность к неурядицам в экономике. В 1992 году инфляция достигала 2600%, в 1993 году - 1000%. В 1996 году задержки зарплаты в бюджетных отраслях составили полгода. Пенсионеры не получали пенсии 8 месяцев.
Шахтеры из Кузбасса, не получавшие зарплату год, перекрывали Транссиб и пикетировали Белый дом в Москве. Поэтому рост цен на продовольствие на уровне 10% в 2024 году - это локальный раздражающий фактор после периода относительной стабильности и благополучия российского общества в последние 20 лет.
Но все может измениться, если повышение цен будет сопровождаться нарастанием товарного и продовольственного дефицита на фоне массовой безработицы и задержек с выплатой зарплаты. Не думаю, что это приведет к открытым широким социальным протестам, но вполне возможно пассивное сопротивление в формате бойкота выборов и обструкции властей всех уровней.
А Путин весьма чувствителен к общественным настроениям, сознавая, что его опора на электорат - противовес зависимости от олигархов. Это может подтолкнуть экономические власти России к принятию популистских решений о замораживании цен и переходу к государственной распределительной системе. И вот тогда и будет запущен механизм часов, отсчитывающих последние месяцы жизни путинского режима.