Пассажиропоток на железной дороге продолжает расти

«В прошлом году количество пассажиров в целом продолжало расти, несмотря на масштабные работы по обновлению инфраструктуры, которые значительно ограничили возможности обслуживания пассажиров», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.

«Наибольшее влияние реконструкция инфраструктуры оказала на пассажиропоток в южном направлении, где линия Тапа-Тарту электрифицируется и реконструируется для приема новых поездов Škoda. В южном направлении количество пассажиров сократилось на 16 процентов по сравнению с годом ранее», - добавил Мяэ.

В 2024 году пассажирскими поездами в Эстонии путешествовали 7,93 миллиона пассажиров, что на 100 000 больше, чем в 2023 году. Наибольшее количество пассажиров было зарегистрировано в мае - 744 000 человек.

В западном направлении, на линиях Таллинн-Кейла/Турба/Палдиски/Клоогаранд количество пассажиров в 2024 году достигло 3,77 миллиона человек, что на 11 процентов больше.

На маршруте Таллинн-Аэгвийду/Раквере/Нарва в восточном направлении было 1,74 миллиона пассажиров, что на 1 процент меньше.

В южном направлении по маршруту Таллинн-Тарту/Койдула/Валга было перевезено 1,3 миллиона пассажиров, что на 16 процентов меньше, а в юго-западном направлении по маршруту Таллинн-Рапла/Тюри/Вильянди - 1,11 миллиона пассажиров, что на 2 процента меньше.

В декабре 2024 года более 636 000 пассажиров путешествовали на поездах, что на один процент меньше, чем годом ранее. Количество пассажиров увеличилось на 12 процентов в западном направлении, но уменьшилось в остальных направлениях: на 3 процента в юго-западном направлении, на 5 % в восточном направлении и на 22 процента в южном направлении. В декабре самыми популярными маршрутами были Таллинн-Турба с 104 277 пассажирами, Таллинн-Палдиски с 104 277 пассажирами и Таллинн-Аэгвийду с 77 245 пассажирами.

Elron - это государственное транспортное предприятие, которое управляет пассажирскими поездами на железных дорогах, принадлежащих компании Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS. В 2024 году поезда Elron совершили 7,93 миллиона поездок.