Эстонский министр иностранных дел надеется на тесное сотрудничество с новым госсекретарем США

«Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с моим новым американским коллегой Марко Рубио. Я встречался с Рубио, когда я был министром обороны, и убежден, что у нас будут хорошие отношения как на двусторонней основе, так и в качестве союзников по НАТО. Рубио - опытный политик, который очень четко изложил свои внешнеполитические позиции», - заявил Цахкна.

По словам министра иностранных дел, Европа и США в основном придерживаются одних и тех же ценностей, взглядов и стратегических целей.

«История неоднократно доказывала, что лучший способ противостоять общим угрозам - это сплотиться. Эстония готова упорно работать над тем, чтобы стоящие перед Европой и США вызовы решались сообща», - подчеркнул Цахкна.

По его словам, наиболее серьезной общей проблемой Эстонии на сегодняшний день является растущее стратегическое сотрудничество между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном.

«Без их поддержки Россия не смогла бы вести войну в Европе, наращивать военную машину и расширять свою сферу влияния в других странах за счет интересов США. Я верю, что сформированные на сегодня крепкие союзнические отношения между США и Эстонией станут основой для очень тесного и успешного сотрудничества с новой администрацией США», - сказал Цахкна.