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Недовольные ростом цен на центральное отопление жители Нарвы проведут акцию протеста

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Пикет в Нарве в прошлом году.
Пикет в Нарве в прошлом году. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Нарве растет недовольство повышением цен на центральное отопление, жители собирают подписи под петицией и готовятся к акции протеста, которая пройдет 1 февраля на Стокгольмской площади, сообщает ERR.

В качестве организатора пикета выступает нарвитянка Татьяна Алексеева. Получающая пособие по нетрудоспособности женщина проживает с ребенком в двухкомнатной съемной квартире и в январе должна оплатить счет более чем в 300 евро.

Мэр Нарвы Катри Райк называет обвинения в адрес муниципальных властей и требование снизить стоимость тепла популизмом, но считает, что игнорировать недовольство горожан нельзя.

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