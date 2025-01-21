В Нарве растет недовольство повышением цен на центральное отопление, жители собирают подписи под петицией и готовятся к акции протеста, которая пройдет 1 февраля на Стокгольмской площади, сообщает ERR.
Недовольные ростом цен на центральное отопление жители Нарвы проведут акцию протеста
В качестве организатора пикета выступает нарвитянка Татьяна Алексеева. Получающая пособие по нетрудоспособности женщина проживает с ребенком в двухкомнатной съемной квартире и в январе должна оплатить счет более чем в 300 евро.
Мэр Нарвы Катри Райк называет обвинения в адрес муниципальных властей и требование снизить стоимость тепла популизмом, но считает, что игнорировать недовольство горожан нельзя.