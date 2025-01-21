В Латвии в прошлом году было зарегистрировано 89 случаев нападения волков, в результате которых погибли или пострадали в общей сложности 336 домашних животных, сообщает информационное агентство LETA со ссылкой на Государственный лесной департамент.
Для подписчиков
В прошлом году в Латвии в результате нападений волков погибли или пострадали 336 домашних животных
Среди нападений волков в 2024 году в 61 случае жертвами стали овцы, в 16 - собаки, в девяти - крупный рогатый скот, в двух - козы, и в одном случае нападение произошло на территорию, где содержались благородные олени.