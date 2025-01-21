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В прошлом году в Латвии в результате нападений волков погибли или пострадали 336 домашних животных

Перевод: Сергей Светлов
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Волки. Иллюстративное фото..
Волки. Иллюстративное фото.. Фото: Swen Pförtner / dpa / AFP / Scanpix

В Латвии в прошлом году было зарегистрировано 89 случаев нападения волков, в результате которых погибли или пострадали в общей сложности 336 домашних животных, сообщает информационное агентство LETA со ссылкой на Государственный лесной департамент.

Среди нападений волков в 2024 году в 61 случае жертвами стали овцы, в 16 - собаки, в девяти - крупный рогатый скот, в двух - козы, и в одном случае нападение произошло на территорию, где содержались благородные олени.

Представители лесного департамента отметили, что больше всего случаев нападений волков - 14 - произошло на территории Резекненского самоуправления. Далее следуют Балвское самоуправление с 12 случаями и Гулбенское самоуправление с восемью. Также нападения регистрировались в Людзенском самоуправлении - семь случаев, и Елгавском - шесть.

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