Таксист спас 95-летнюю пенсионерку от мошенников и получил подарок от полиции

На прошлой неделе водитель такси Bolt получил заказ от 95-летней русскоговорящей пенсионерки, которая попросила отвезти посылку из деревни в город. Пожилая женщина выглядела растерянной, и таксист решил уточнить, что находится в посылке. Она ответила, что там крупная сумма денег, предназначенная для операции ее родственника.