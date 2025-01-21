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Таксист спас 95-летнюю пенсионерку от мошенников и получил подарок от полиции

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Начальник Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа поблагодарил бдительного таксиста, который предотвратил мошенничество.
Начальник Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа поблагодарил бдительного таксиста, который предотвратил мошенничество. Фото: Lõuna prefektuur

На прошлой неделе водитель такси Bolt получил заказ от 95-летней русскоговорящей пенсионерки, которая попросила отвезти посылку из деревни в город. Пожилая женщина выглядела растерянной, и таксист решил уточнить, что находится в посылке. Она ответила, что там крупная сумма денег, предназначенная для операции ее родственника.

Ситуация показалась водителю подозрительной, особенно потому, что женщина постоянно разговаривала по телефону.

Об этом случае написали в социальных сетях представители Лыунаской префектуру полиции, отметив, что начальник Тартуского отделения полиции Андрус Рейма поблагодарил бдительного таксиста, предотвратившего попытку мошенничества.

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