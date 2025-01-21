Удручающая реальность: четверо погибших на четырехполосном участке шоссе и десять жертв – на двухполосном

Хотя на четырехполосном участке шоссе Таллинн-Тарту между столицей и Мяо аварий по-прежнему больше, чем на участке между Мяо и Тарту, существует большая разница в степени их тяжести: между Таллинном и Мяо произошло четыре дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом за последние семь лет, тогда как между Мяо и Тарту их было за тот же период аж десять.