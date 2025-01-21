Хотя на четырехполосном участке шоссе Таллинн-Тарту между столицей и Мяо аварий по-прежнему больше, чем на участке между Мяо и Тарту, существует большая разница в степени их тяжести: между Таллинном и Мяо произошло четыре дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом за последние семь лет, тогда как между Мяо и Тарту их было за тот же период аж десять.
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Удручающая реальность: четверо погибших на четырехполосном участке шоссе и десять жертв – на двухполосном
В прошлом году на шоссе Таллинн-Тарту погиб один человек. Авария произошла 7 марта недалеко от Пуурмани в Йыгевамаа, где водитель легкового транспортного средства, выполняя маневр на двухполосной дороге, неосторожно повернул перед грузовиком.