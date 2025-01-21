Назначен директор новой школы в Пыхья-Таллинне

Вице-мэр Алексей Яшин отметил значимость открытия школы.

«Стремительное развитие Пыхья-Таллинна требует того, чтобы мы могли обеспечить юным жителям района возможность получать хорошее образование в школах, расположенных поблизости от их домов. Открытие основной школы «Пыхьятяхе» является важным шагом в этом направлении. Приветствуем назначение Владислава Лушина на пост директора. Его профессионализм и обширный опыт в сфере образования гарантируют, что новая школа станет не только надежной опорой для учеников, но и важным центром развития и вдохновения для всего местного сообщества», - сказал Яшин.

В ноябре 2024 года Таллиннский департамент образования объявил открытый конкурс на должность директора школы, в результате которого был выбран Владислав Лушин, имеющий многолетний и разносторонний опыт в сфере образования. Ранее Лушин руководил школой Лауласмаа и занимал различные должности в сферах образования и коммуникации, в том числе был преподавателем и руководителем по коммуникации и развитию в Таллиннской Махтраской основной школе, а также руководителем по коммуникации программы Noored Kooli.

Говоря о своем видении развития школы, Владислав Лушин отметил, что хочет создать школу, где дети готовятся стать гражданами завтрашнего мира.

«Я верю, что мир будущего нуждается в креативных и критически мыслящих людях, способных к сотрудничеству. Эти ключевые навыки станут основами нашей учебной программы. Чтобы каждый ученик мог соотносить предметные знания с повседневной жизнью, мы будем регулярно выделять время на постановку целей обучения и сделаем учебный процесс более актуальным через практические задания», - сказал Лушин.

Таллиннская основная школа «Пыхьятяхе» откроется 1 сентября 2025 года по адресу Карьямаа, 18 и примет до 648 учеников. Здание, ранее использовавшееся для образовательных целей и коммерческой деятельности, реконструируется в современные учебные классы. На эти цели из городского бюджета выделено 11,3 млн евро.

Первые классы откроются в 2025 году, прием учеников будет осуществляться поэтапно. Прием в первые классы начнется в марте. Подробная информация об условиях приема будет опубликована в ближайшие месяцы.