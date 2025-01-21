Трамп распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения

«Ооо, вот это большое дело», - сказал Трамп, ставя подпись под документом вскоре после возвращения в Белый дом. Это был один из десятков президентских указов, подписанных им в первый же день пребывания в должности.

Трамп начал процесс выхода страны из ВОЗ в конце своего первого срока, продолжавшегося с 2017 по 2021 год. Следующий президент Джо Байден отменил это решение в первые дни своего пребывания в Белом доме.

Подписание указа Трампа в первый же день своей работы в должности повышает вероятность того, что США официально покинут организацию.

«Они так хотели, чтобы мы вернулись, так что посмотрим, что произойдет», - сказал Трамп в Овальном кабинете, возможно, намекая на то, что в будущем США могут вернуться в ВОЗ.

Ранее Трамп неоднократно критиковал организацию за то, как она отреагировала на пандемию коронавируса. В частности, он утверждал, что ВОЗ была слишком «ориентирована на Китай» в борьбе с ковидом.

ВОЗ надеется, что Трамп передумает

В ответ на решение Трампа официальный представитель ВОЗ Тарик Ясаревич выразил надежду, что президент США изменит свою точку зрения. «Мы надеемся, что США снова подумают над этим, и мы очень надеемся на конструктивный диалог, от которого выиграют все: и американцы, и люди во всем мире», - сказал он журналистам.