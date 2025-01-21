Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о начале широкомасштабной военной операции «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан.
Израиль начал широкомасштабную военную операцию «Железная стена»
Премьер-министр сообщил, что по поручению военно- политического кабинета Армия обороны Израиля, ШАБАК и полиция Израиля начали сегодня широкомасштабную военную операцию по искоренению терроризма в Дженине - «Железная стена».
«Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели - усилению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематично и решительно против иранской оси везде, куда она простирает свои щупальца - в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии и на этом мы не остановимся».
ЦАХАЛ пока от комментирования «Железной стены» воздерживается, но в пресс-службе Армии обороны Израиля нам пообещали дать дополнительную информацию при первой же возможности.