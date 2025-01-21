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Израиль начал широкомасштабную военную операцию «Железная стена»

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8 октября 2024 г. Вифлеем, Западный берег реки Иордан.
8 октября 2024 г. Вифлеем, Западный берег реки Иордан. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о начале широкомасштабной военной операции «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан.

Премьер-министр сообщил, что по поручению военно- политического кабинета Армия обороны Израиля, ШАБАК и полиция Израиля начали сегодня широкомасштабную военную операцию по искоренению терроризма в Дженине - «Железная стена».

«​Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели - усилению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематично и решительно против иранской оси везде, куда она простирает свои щупальца - в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии и на этом мы не остановимся».

ЦАХАЛ пока от комментирования «Железной стены» воздерживается, но в пресс-службе Армии обороны Израиля нам пообещали дать дополнительную информацию при первой же возможности. 

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