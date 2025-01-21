Израиль начал широкомасштабную военную операцию «Железная стена»

«​Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели - усилению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематично и решительно против иранской оси везде, куда она простирает свои щупальца - в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии и на этом мы не остановимся».