Россия создала в своей банковской системе бомбу замедленного действия

Объем кредитов на льготных условиях для оборонных предприятий достиг таких размеров, что Центральный банк не способен компенсировать вызванные этим системные риски, сообщает The Kyiv Post. Так, 25 февраля 2022 года в России был принят закон, позволяющий государству заставлять банки предоставлять льготные кредиты предприятиям, связанным с войной, на установленных правительством условиях.