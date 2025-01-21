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Россия создала в своей банковской системе бомбу замедленного действия

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Maxim Shemetov

Для финансирования оборонной промышленности Россия разработала несколько внегосударственных мер, одна из которых обязывает банки предоставлять предприятиям ВПК кредиты на льготных условиях. Однако это привело к росту процентных ставок для остальных компаний и увеличению объемов проблемных кредитов.

Объем кредитов на льготных условиях для оборонных предприятий достиг таких размеров, что Центральный банк не способен компенсировать вызванные этим системные риски, сообщает The Kyiv Post. Так, 25 февраля 2022 года в России был принят закон, позволяющий государству заставлять банки предоставлять льготные кредиты предприятиям, связанным с войной, на установленных правительством условиях.

Чтобы сдержать инфляцию, Центральный банк России повысил процентные ставки до рекордных 21 процента, что сделало кредиты для большинства российских компаний чрезвычайно дорогими. Исключение составляют предприятия оборонного комплекса, получающие кредиты на льготных условиях, хотя многие из них не являются кредитоспособными.

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