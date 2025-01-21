Для финансирования оборонной промышленности Россия разработала несколько внегосударственных мер, одна из которых обязывает банки предоставлять предприятиям ВПК кредиты на льготных условиях. Однако это привело к росту процентных ставок для остальных компаний и увеличению объемов проблемных кредитов.
Для подписчиков
Россия создала в своей банковской системе бомбу замедленного действия
Объем кредитов на льготных условиях для оборонных предприятий достиг таких размеров, что Центральный банк не способен компенсировать вызванные этим системные риски, сообщает The Kyiv Post. Так, 25 февраля 2022 года в России был принят закон, позволяющий государству заставлять банки предоставлять льготные кредиты предприятиям, связанным с войной, на установленных правительством условиях.