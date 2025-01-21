УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА В 500 километрах от Анкары: турецкий фермер раскопал древний шедевр

Мозаика была обнаружена недалеко от деревни Салкая в провинции Элязыг, примерно в 500 километрах к востоку от Анкары, в ранее неизвестном поселении. Произведение искусства обнаружил фермер Мехмет Эмин Суалп, владелец участка, который весной 2023 года начал копать ямы для посадки саженцев вишни. Обнаружив мозаику под слоем рыхлой земли толщиной всего полметра, он сразу сообщил о находке в музей провинции Элязыг. Лишь в этом году реставраторы завершили работы по удалению грунта и остатков обугленной деревянной крыши, которая обрушилась на мозаику и тем самым обеспечила ее сохранность на протяжении веков.