Растущее число русскоязычных детей в эстонских школах - это вызов и повод для беспокойства, но это также и возможность для роста компетентности учителей и шанс для учеников построить хорошее будущее в Эстонии и интегрироваться в эстонскую культуру, пишет Ирене Кяосаар, учитель и директор Нарвской эстонской гимназии.
Ирене Кяосаар ⟩ Русскоязычный ученик в эстонской школе – это нормально и является прекрасной возможностью для Эстонии
Представим себе обычный класс в обычной средней школе в Эстонии. В средней школе среднего эстонского города есть один средний класс из 24 учеников. Ну, например, это 1-й «Б». И вот такая характеристика как «средний» исчезла, потому что в этом классе нет «средних» учеников. Вероятно, в этом классе есть несколько Софий и несколько Робинов, потому что семь лет назад это были самые популярные имена, которые давали детям.
Вполне возможно, что в этом классе имя той же Софии пишется как Софья, и в классе может быть несколько Артёмов, потому что дети с русским языком в качестве родного уже есть в каждом среднем классе наших школ. В этом классе также могут быть, например, Олександр или Ольга.
Помимо разных родных языков, в этом классе наверняка есть дети, которые очень сильны в математике, и есть те, кому иногда сложно дается 2+2. Есть дети, которые читают по несколько книг в месяц дома с родителями и, возможно, самостоятельно, а есть те, кто все свободное время проводит за компьютером и никогда не держит книгу в руках.
В классе наверняка есть дети с проблемами поведения и внимания, с трудностями в обучении и нарушениями развития, могут быть дети с аутизмом и особыми физическими потребностями (например, астмой, аллергией и т. д.); наверняка есть дети с избыточным весом и дети, которые плохо питаются.
В семьях этих 24 детей все по-разному - большинство родителей заботятся об успехе своего ребенка. Но успех для родителей - понятие разное: есть те, для кого успех - это все пятерки в ведомости или даже текущие оценки, и те, для кого успех - это счастливый и радостный ребенок, который интересуется миром и дружелюбно общается со сверстниками. А еще в этом классе много родителей, для которых главное, чтобы школа «уберегала и обучала» их ребенка.
В конце концов, все мы разные, и это совершенно нормальная часть нашей жизни и общества - в реальной жизни общество именно так и устроено.
К счастью, наше общество все больше привыкает или, по крайней мере, начинает привыкать к различиям. В конце концов, все мы разные, и это совершенно нормальная часть нашей жизни и общества - именно так оно и устроено в реальной жизни.
Однако время от времени словно возникает тенденция фетишизировать некоторые различия, особенно в сфере образования. Десять или пятнадцать лет назад дети с особыми образовательными потребностями и их доступ к основному образованию были острой темой. Иногда поднимается вопрос об одаренных детях, о том, не теряют ли они часть своего таланта, когда им приходится каждый день учиться вместе с «глупыми». В начале этого года «особой» темой, как правило, становятся русскоязычные ученики в школах с эстонским языком обучения.
Эстонская школа - это возможность для всех
Очень приятно и естественно, что дети с разными родными языками наконец-то собираются вместе в одном классе. В конце концов, это основа для совместной работы в обществе, для того, чтобы попасть в один и тот же офис, на прием к врачу или в кино. Переход на обучение на эстонском языке окончательно подтолкнул многих родителей к тому, чтобы сразу отдать ребенка в школу с эстонским языком обучения, чтобы не затягивать процесс и быть уверенными в том, что учителя, обучающие их детей, являются носителями эстонского языка, а школьная среда - эстонской.
Переход на обучение на эстонском языке означает не только перевод уроков математики или естествознания на эстонский язык. Этот процесс может достичь своей цели - создать равные возможности для всех эстонских детей и молодых людей на рынке труда, в социальной жизни и в нашей стране в целом, - только если, помимо языка, будут усвоены основополагающие ценности нашей страны, менталитет и взгляды ее коренного населения.
Как показывает регулярный мониторинг интеграции, это достигается не только с помощью эстонского языка. Чтобы по-настоящему прийти к какому-то набору ценностей, нужно в него погрузиться и переживать его на ежедневной основе, его нельзя выучить. Под попаданием имеется в виду школьная среда, которую можно искусственно создать в русскоязычных школах, но которая может быть по-настоящему реальной только в том случае, если в этой среде есть и люди, для которых эстонский язык является родным.
Я также могу понять родителей, для которых эстонский язык является родным, и они обеспокоены тем, что их дети как будто становятся вторым сортом в классе. На первый взгляд кажется, что учитель в основном занимается языковым подтягиванием русскоязычных детей, а эстоноязычные дети сами становятся учителями, как бы языковыми моделями. И на самом деле это хорошо.
Русскоязычный ребенок в эстоноязычном классе также побуждает учителя быть более творческим, использовать более разнообразные методы, дифференцировать учебный процесс, повторять и, самое главное, замечать.
Дети, которые попадают в эстонскую языковую среду в начальной школе, быстро овладевают языком, когда их окружает эстонская языковая среда. Однако бонус для эстоноязычных детей заключается в том, что они развиваются еще быстрее, поддерживая и обучая других детей. Попробуйте примерить на себя профессию учителя, возьмите тему, которой вы владеете или, может быть, владеете не так хорошо, и объясните ее тому, кто в ней не разбирается. Думаю, мы сами увидим, что сами стали гораздо лучше разбираться в предмете, а ощущение успеха в поддержке других мотивирует нас продолжать учиться и заботиться.
Наличие русскоязычного ребенка в эстоноязычном классе также побуждает учителя быть более творческим, использовать более разнообразные методы, дифференцировать учебный процесс, повторять и, самое главное, замечать. В однородном классе у учителя довольно быстро может возникнуть ложное представление, что все понимают и усваивают то, что он говорит, одинаково.
Учитель всегда должен быть на уровне
Но неужели вы верите, что в этом самом «среднем» классе все Софии и Робины, Мартины и Пилле-Рийн слушают и понимают все, что говорит учитель, с одинаковой скоростью и одинаковым образом? Думаю, мы все понимаем, что это не так. Но учитель говорит на родном для каждого языке, и как будто все должны понимать одинаково. Но это не так...
В многоязычном классе учителю приходится постоянно прислушиваться и замечать, кто понимает, кто еще нет, кто уже запутался, кому следует давать более сложные задания, кому нужна поддержка. И опять же, эта потребность в поддержке может совсем не зависеть от языка, потому что, например, 2+2 - это четыре на любом языке.
Конечно, ключевым фактором здесь является подготовка и профессионализм учителя, но, простите, это будет иметь значение в любом классе. Мы занимаемся самообманом, Мы обманываем себя, если думаем, что все учителя эстоноязычных детей - стопроцентные профессионалы от рождения и что профессиональная подготовка для них не важна. Подготовка учителя и эмоциональная интеллигентность важны во всех наших «средних» классах.
И, наконец, в Нарвской эстонской начальной школе и Нарвской эстонской гимназии этот вопрос совершенно обыденный, а русскоязычные дети давно перестали быть исключением. В гимназии у нас 13% учеников, у которых дома хоть в какой-то степени звучит эстонский язык. В начальной школе в каждом классе обычно есть один ученик, у которого оба родителя эстонцы, и ребенок из двуязычной семьи.
Они все вместе учатся на сто процентов на эстонском языке, и это наша повседневная жизнь с ее радостями и печалями. Так устроена жизнь. Родной язык не является показателем успеваемости. Дети, которые учатся в нашей школе с 1-го класса, независимо от их родного языка, преуспевают либо в математике, либо в естественных науках, либо в английском языке. Или не преуспевают, но это зависит не от языка, на котором они говорят дома, а от других обстоятельства.