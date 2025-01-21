Ирене Кяосаар Русскоязычный ученик в эстонской школе – это нормально и является прекрасной возможностью для Эстонии

Представим себе обычный класс в обычной средней школе в Эстонии. В средней школе среднего эстонского города есть один средний класс из 24 учеников. Ну, например, это 1-й «Б». И вот такая характеристика как «средний» исчезла, потому что в этом классе нет «средних» учеников. Вероятно, в этом классе есть несколько Софий и несколько Робинов, потому что семь лет назад это были самые популярные имена, которые давали детям.

Вполне возможно, что в этом классе имя той же Софии пишется как Софья, и в классе может быть несколько Артёмов, потому что дети с русским языком в качестве родного уже есть в каждом среднем классе наших школ. В этом классе также могут быть, например, Олександр или Ольга.

Помимо разных родных языков, в этом классе наверняка есть дети, которые очень сильны в математике, и есть те, кому иногда сложно дается 2+2. Есть дети, которые читают по несколько книг в месяц дома с родителями и, возможно, самостоятельно, а есть те, кто все свободное время проводит за компьютером и никогда не держит книгу в руках.